Doar 14 cuvinte. Ce le-a transmis Radu Mazăre judecătorilor, la audieri

Radu Mazăre a fost scos, marți, din detenție și dus în fața judecătorilor de la Curtea Supremă pentru a fi audiat. Fostul primar al municipiului Constanța a spus în fața instanței că nu are nimic de declarat. A rostit doar 14 cuvinte, dar și-a angajat o armată de avocați să îl apere.

Ședința de judecată la care a fost prezent Radu Mazăre a durat 10 minute pentru că acesta nu a vrut să facă nicio declarație în fața judecătorilor. Le-a zis magistraților că nu are nimic de declarat în doar 14 cuvinte. Pare că fostul edil a renunțat la luptă, dar nu e deloc așa. În timp ce unul dinte avocați îl asista în sala de judecată, altul încerca să îl scape de condamnare.

După audieri, Radu Mazăre s-a întors în închisoare

După terminarea ședinței de judecată, Radu Mazăre a fost urcat în dubă și dus înapoi la Penitenciarul Rahova. Unul dintre avocații săi a vorbit despre situația lui și a precizat că Mazăre nu va face denunțuri pentru a scăpa de închisoare.

„Este ok. Şi-a revenit (…) Nu cred (că se gândeşte să facă denunţuri – n.r.). La cum îl cunosc eu, nu (…) Dacă erau hotărâţi (judecătorii – n.r.) să îl condamne, l-au condamnat. Am un comunicat de presă din partea lui şi o să vi-l dau (…). Este un luptător, nu este căzut (…). I s-au făcut analizele, este totul ok. A citit. Nu este răvăşit deloc. Este obosit după drum. Nu este nemulţumit de condiţiile din penitenciar, sunt condiţii foarte bune, a dormit singur (în celulă, n.r.) aseară. Am înţeles că i-au mai venit astăzi doi” colegi, a declarat Lizeta Haralambie.

Radu Mazăre are o condamnare definitivă de 9 ani de închisoare cu executare în Dosarul retrocedărilor ilegale de plaje. Fostul edil mai are o condamnare care nu este definitivă, de 9 ani și 10 luni de închisoare cu executare în Dosarul Polaris, dar și una de 6 ani și 6 luni într-un dosar de abuz în serviciu.