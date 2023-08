Radu Ille a ajuns pe perfuzii. Cu ce probleme de sănătate a rămas, pe viață, după cei 8 ani munciți în mină: ”Scuipam smoală” EXCLUSIV

Solistul Radu Ille le-a dat mari emoții fanilor săi, zilele trecute, când a anunțat că se află pe perfuzii, în spital. El ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre acest episod medical, dar ne-a dezvăluit și cu ce probleme de sănătate a rămas, pe viață, după cei 8 ani, în care a trudit ca miner.

De ce a ajuns Radu Ille pe perfuzii, zilele trecute, și care este acum starea sa de sănătate

Radu Ille (53 de ani) zâmbește din nou, după ce medicii l-au pus pe picioare. El ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre episodul medical care l-a cam speriat.

”Mi-a fost foarte rău. Am stat pe perfuzii, trei zile, mi-au băgat vitamine, mi-a fost foarte rău, am avut epuizare fizică, a fost și foarte cald. Nu mă mai puteam mișca, dar, cu credință, și cu chef de viață, am depășit, acum mă simt mai bine, marți voi cânta din nou. Copiii și soția n-au știu, erau în Spania, n-am vrut să se sperie”.

Pe câți bani cântă Radu Ille, la nunți

Artistul, în prezent total refăcut, din punct de vedere fizic, susține că nu cere bani mulți la petrecerile unde face show, și că onorariul său este în funcție de numărul de persoane și de locul desfășurării.

”Eu cânt și pe mult și pe puțin, la bani, depinde de numărul de persoane, am cântat și la cumetrii, pentru 14 persoane, m-am și mirat, eram solistul-surpriză pentru ei, stăteam ascuns într-o mașină, până la recital. Când am intrat în local, am întrebat mirii când vin invitații. Dar am cântat și pentru 24.000 de persoane, în străinătate, pentru diaspora. Cânt foarte mult, recunosc, medicii m-au sfătuit să mă mai și odihnesc, dar nu mă pot lăsa.

Asta este viața mea, voi muri cântând, la înmormântarea mea să nu plângeți, să cântați și să dansați!”, ne-a mai mărturisit Radu Ille, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

”Am inspirat praf de cărbune în mină echivalentul a 25.000 de țigări”

Radu Ille ne-a mai dezvăluit că a rămas cu probleme de sănătate, din cauza condițiilor grele de muncă din mina Vulcan:

”Am lucrat, timp de 8 ani, în mină, unde am văzut și sânge, unde nu vedeam lumina zilei. Când am terminat treaba cu mina, nu mă mai puteam mișca de spate, aveam mari probleme la coloană, nu puteam ridica nici măcar o cană, m-au diagnosticat și cu ulcer. Am și ceva probleme la plămâni, acolo ceva nu este bine. Nu am fost fumător, dar am inspirat praf de cărbune în mină echivalentul a 25.000 de țigări. Când ieșeam din mină, de la program, aveam fața neagră și scuipam smoală. Doar ochii și dinții se mai vedeau de mine”.

”Îmi vine să plâng când mă gândesc cât munceam în mină”

Celebrul cântăreț susține că nu uită de unde a plecat, că a pornit de la munca de jos: