Radu, fiul lui Ștefan Bănică, mărturisiri neaștepte. Prin ce a fost nevoit să treacă pentru a fi pe aceeași scenă împreună cu tatăl său: “Am suferit”

Fiul lui Ștefan Bănică Jr a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre tatăl său. Radu a povestit cum, la un moment dat, a fost la casting pentru concertele artistului, iar după câteva ore a fost trimis acasă de acesta. Radu Ștefan Bănică a recunoscut că decizia l-a întristat foarte mult, însă în cele din urmă a urcat pe scenă, așa cum își dorea.

Radu, fiul lui Ștefan Bănică: „M-a trimis acasă după ore întregi de repetiții”

Radu Ștefan Bănică îi calcă pe urme tatălui și vrea să devină actor. Tânărul, care este talentat la muzică și dans, a povestit cum, în urmă cu mai mulți ani, și-a dorit să urce pe scenă alături de tatăl lui, dar după mai multe ore de repetiții artistul l-a trimis acasă, întrucât nu îi plăcea reprezentația.

„În 2012 am avut ocazia să am un moment cu tata la Sala Palatului, în concertele lui de Crăciun. Am dat atunci un casting, alături de alți copii, și nu m-a luat de la început. M-a trimis acasă după ore întregi de repetiții. Am suferit, îți dai seama! După aceea, până la urmă, m-a chemat.

Erau vreo 5 concerte atunci și mi-a spus: “Bine, în primul concert o să fii tu, pentru că ai muncit și meriți, însă, în celelalte spectacole, va fi celălalt băiat, care e mai potrivit pentru momentul respectiv!”. Și primul concert l-am făcut eu, a fost minunat. La al doilea concert a fost celălalt băiat, apoi, pentru că am dovedit că puteam să mă descurc mai bine decât celălalt, tata m-a luat pe mine pentru celelalte 3 concerte, câte mai rămăseseră”, a mărturisit Radu Ștefan Bănică pentru Libertatea.