Radu Bănică a dat cărțile pe față despre relația cu tatăl lui. Ce spune Ștefan Bănică despre muzica sa: „Sincer, nu îmi doresc” EXCLUSIV VIDEO

Radu Ștefan Bănică a ales actoria și muzica ca domenii de activitate, deși a fost conștient de la început că nu îi va fi deloc ușor să calce pe urmele bunicului, respectiv celebrului său tată, Ștefan Bănică. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, tânărul actor ne-a spus că tatăl lui are rol de suport moral în ceea ce privește cariera lui și că niciodată nu a vorbit pentru ca el să primească ceva de-a gata.

Practic, Radu a învățat de la 17 ani să muncească și să culeagă roadele muncii sale. Așa se întâmplă și în prezent, când piesa lui “Tu” se aude la radio, pleacă în turneu în țară și în străinătate cu piesa “O noapte furtunoasă” și își continuă studiile cu un master la UNATC.

Radu Bănică, oficial masterant

Prezent la lansarea ediției de toamnă A List Magazine, Radu Ștefan Bănică ne-a mărturisit că a fost admis la master, unde concurența a fost mare. Tânărul mărturisește că părinții lui nu luaseră în calcul varianta ca el să nu prindă un loc la studiile postuniversitare.

Cum a început toamna asta pentru tine?

A început foarte bine, am primit răspunsul că am intrat la master. Au fost cred că vreo 5 candidați pe loc, e o concurență în orice domeniu, mai ales la facultăți. Mă bucur că am prins loc la master. Am început și stagiunea de teatru, am plecat la Turnu Severin, am avut spectacol și acum reîncepe treaba în forță.

Radu Ștefan Bănică: “Nici nu au vrut să accepte că nu o să intru, deci erau pregătiți”

Pe părinți i-ai sunat să-i anunți vestea despre master? Care au fost reacțiile?

Am dat mesaj pe grupul familiei și după aceea am fost sunat. Reacțiile sunt foarte bune, nici nu au vrut să accepte că nu o să intru, deci erau pregătiți.

Radu Ștefan Bănică: “Mi se umple inima de bucurie când aud piesa la radio”

Care este feedbackul pe plan muzical?

E un feedback foarte frumos, sunt chiar plăcut surprins. Mi se umple inima de bucurie când aud piesa la radio. Când mai sunt în oraș la un restaurant și aud melodia chiar sunt foarte fericit și mă bucur că munca a dat roade și sunt mult mai fericit pentru ceea ce urmează.

Ce urmează?

Urmează și colaborări, urmează noi melodii și deabia aștept. Cu fiecare pas lumea o să poată să mă cunoască mai bine. Este vorba de o colaborare cu o artistă.

Ai un stil muzical diferit de cel al tatălui tău. Cum l-ai ales? Te-ai consultat cu el?

Nu aș zice că încă am un stil muzical specific, sunt la început, îmi place să explorez, clar avem un stil muzical diferit – el este pe rock’n roll și eu nu, dar îi arăt ce fac, îi arăt ce lucrez. Eu vreau acum să am cât mai mare amprenta asupra muncii mele, fără gânduri din exterior.

Radu Ștefan Bănică: “Tata nu se implică deloc pe partea profesională, el e să zicem suport moral”

Dar tata ce zice? Ce sfaturi îți dă? Cât de mult se implică pe partea profesională?

Nu se implică deloc pe partea profesională, el e să zicem suport moral, la fel și mama, dar pe partea profesională nu se implică nimeni. Dacă prind acel eveniment, l-am prins pentru că l-am prins eu, dacă nu-l prind, nu l-am prins pentru că nu l-am prins. Nu o să vină să zică: îl băgăm pe fi-miu sau ceva! Nu a făcut niciodată chestia asta și sincer nici nu-mi doresc.

De la ce vârstă te-a lăsat așa cumva să te descurci singur?

De la 17 ani, de când am început să fac treabă un pic mai serios.

La teatru unde te vedem?

Mă vedeți la Teatrul Național, chiar acum pe 25 septembrie la sala Ion Caramitru, prin țară plecăm la Piatra Neamț, apoi ajungem la Bruxelles, la Londra cu spectacolul O noapte furtunoasă. Reîncepem și stagiunea de musical la operetă și noi proiecte la teatru de care încă nu pot să vă spun, dar urmează.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu