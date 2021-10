Racla cu moaştele Sfintei Cuvioasei Parascheva din Iași va fi scoasă azi spre închinare. Ce reguli trebuie să respecte credincioșii

Racla cu moaștele Sfintei Parascheva va fi scoasă astăzi spre închinare, a anunțat preotul Constantin Sturzu. Purtarea măștii va fi obligatoriu, iar pelerinii vor avea un spațiu special amenajat pentru închinare.

În cursul zilei de miercuri, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, preotul Constantin Sturzu, a anunțat că racla cu moaștele Sfintei Cuvioasei Parascheva va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană în cursul dimineții de vineri.

Mai apoi, va fi depusă într-un baldachin amenajat special pentru închinare, alături de racla cu moaștele Sfântului Gheorghe. Accesul la sfintele moaște se va face în aer liber, pe un culoar mic, special amenajat, pe care poate pătrunde o singură persoană.

Municipiul Iași are o incidență a infectărilor de aproape 7 la mia de locuitori, așa că pelerinii și localnicii trebuie să poarte masca sanitară, chiar dacă slujba se va ține în aer liber. Cei care nu au mască vor primi de la voluntari. De asemenea, vor exista și dozatoare automate cu dezinfectanți.

Slujba Liturgică de pe 14 octombrie va fi oficiată începând cu orele 09:30, pe un podium amenajat pe bulevardul Ștefan Cel Mare, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Totodată, slujba poate fi urmărită și de la distanță, pe câteva ecrane mari amplasate în zonă.

„În rest nu avem evenimente, nu avem nici concerte, nici lansări de carte, niciun alt eveniment. Tot pentru a veni în sprijinul pelerinilor, absolut toate slujbele vor fi ţinute doar afară pe o scenă special amenajată, scenă pe care deja se mai oficiază slujba de Sfânta Liturghie. (…) Nu aş putea face o estimare privind numărul pelerinilor care vor veni. Nu ştiu ce e în sufletul fiecăruia. Eu doar atâta ştiu, că mai ales în aceste vremuri în care ne aflăm atât de grele din punct de vedere sanitar, economic, politic, omul are nevoie de o speranţă, are nevoie să îşi pună nădejdea în cineva, în cineva care să ne ajute pe toţi. Şi acela nu poate fi decât Dumnezeu. Are nevoie să se întărească sufleteşte. Omul nu poate fi redus doar la trup”, a mai spus preotul Constantin Sturzu