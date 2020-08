Puya, mesaj violent după decizia șocantă din România: „Javrelor”

Dragoș Grădescu, Puya s-a născut la Timișoara pe 22 iulie 1979. Acesta este interpret de muzică hip-hop (respectiv rap). Cu puțin timp în urmă artistul a postat un mesaj pe pagina personală de Facebook. Ce scrie Puya despre ce se întâmplă în România.

În urmă cu o lună Parlamentul a adoptat o lege care majorează pedepsele pentru pedofili, astfel încât aceștia aveau mai mai multe șanse să fie condamnați. Legea prevede că aceia care violează sau abuzează sexual copii nu vor scăpa de răspunderea penală, prin prescurtarea faptei.

Guvernul spune ca acesta este un tratament discriminatoriu, ca urmare a fost sesizată Curtea Constituțională, promulgarea legii fiind astfel blocată. Sesizarea va fi analizată de CCR pe 30 septembrie.

Puya a scris pe pagina lui de Facebook despre justiția din România și decizia luată de Guvern:

”Caz concret în Romania: un pedofil își face de cap cu 3 băieței de 13-14 ani fără rușine prin cabanele lui de la munte din zona Codlea. Doi tipi îl șantajează cu niște filmări. Ce face justiția romana:

– Ii da 2 ani cu suspendare pedofilului și e trimis la 30 de ore de psiholog.

– șantajiștilor le da 3 ani tot cu suspendare (mai mult, deci) și ce credeți?!

– doar unul dintre minorii abuzați primește 500 de euro (cu acordul judecătorului), dar fără niciun psiholog. Măcar acum știm și noi cine e pestele.

Concluzie: viata unui copil (pentru ca rămâne distrus pe viata, ala nu se mai repara) nu face nici cât un pachet de țigări. Mi-e scârbă de voi! Voi nu aveți copii? Nu aveți nepoți? Javrelor! Mereu am bănuit ca pedofilia asta are iz aristocratic, gen doar judecătorii, demnitarii, milionarii, prinții etc. sunt abonați acolo. Măcar acum sunt sigur”, a scris Puya pe pagina sa de Facebook.