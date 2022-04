Puya, discuție inedită cu un preot. Rapperul a rămas uluit total: „Atunci mi s-a aprins un beculeț”

Puya, unul dintre cei mai apreciați și longevivi artiști din România, a vorbit în exclusivitate despre pandemie și cum a reacționat atunci când un preot i-a spus că nu are noroc în dragoste.

Întrebat ce părere are despre relațiile din ziua de azi, artistul a mărturisit că cel mai importat este să găsești fata potrivită. Puya a făcut referire la momentul când a fost să se spovedească, spunându-i preotului că nu are noroc în dragoste și că dă numai de „vagaboande”.

„În primul rând trebuie să ți le dorești. Eu tot timpul asta am căutat, să am o fată cu care să merg la restaurant, să merg cu ea de Paște la mama acasă, să pot să o prezint prietenilor mei și să nu îmi fie rușine. Mi-am dorit mereu să am o fată de acest gen, să pot să zic: „Ea este o doamnă”. Este interesant să exersezi până la un punct, dar nu te împlinește, din punctul meu de vedere. La un moment dat, când m-am dus la preot și m-am spovedit, i-am spus: „Nu știu ce se întâmplă că întâlnesc numai‚ vagaboande”.

El s-a uitat la mine și mi-a zis: „Păi, normal, că pe cele cuminți nu le bagi în seamă”. Atunci mi s-a aprins un beculeț, pe cele cuminți nu prea le băgam în seamă, că mă plictiseam repede. Dacă ai răbdare și cauți și altceva în afară de seara respectivă, atunci e posibil să găsești”, a povestit artistul.