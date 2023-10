Jador, olimpic la matematică. Puţină lume ştia asta despre el: „Am fost tocilar, da nu aveam timp să îmi fac temele. Am muncit de mic”

Jador se numără printre cei mai cunoscuți maneliști din România. S-a lovit de multe ori de discriminare și a fost subevaluat, dar le-a dat tuturor peste nas. Artistul a dezvăluit că, deși poate nu arată mereu asta, i-a plăcut foarte mult școala și a fost un elev silitor. A fost chiar și olimpic.

Jador este unul dintre cei mai iubiți artiști din România. Celebrul manelist se bucură de mare succes, este iubit de o mulțime de oameni, dar niciodată nu a uitat de unde a plecat și câte eforturi a făcut ca să ajungă unde e astăzi.

Este evident faptul că a fost înzestrat cu un talent mare la muzică, dovadă stând faima și aprecierea de mare se bucură astăzi. Puțini știu, însă, că a fost și un elev foarte silitor și i-a plăcut extrem de mult școala.

Manelistul a mărturisit că a iubit foarte mult matematica, dar niciodată nu își făcea temele. A muncit mult, încă de mic, pentru că vine dintr-o familie cu multe probleme financiare, motiv pentru care a fost nevoit să facă sacrificii mari.

Și muzică fac de când am început să conștientizez viața. Primii bani i-am primit când mergeam cu tataia la evenimente, era zece lei ziua de muncă atunci. Și nu erau microfoane pe acea vreme”, a spus artistul.

„Am fost la trei olimpiade, am fost un pic tocilar, deși nu mi-am făcut niciodată temele. Nu pentru că nu-mi plăcea, ci pentru că nu aveam timp. De când am putut să-i duc prima cană cu apă tatălui meu, de atunci muncesc.

Jador a dezvăluit că a fost un elev bun și chiar și olimpic la matematică. Acesta nu s-a mulțumit niciodată cu puțin și a mers chiar și la facultate. Este absolvent al Academiei de Studii Economice din București (ASE), în cadrul Facultății de Relații Economice și vrea să termine și un master pe aceeași ramură.

Deși a fost mereu un om luptător, care a făcut eforturi mari pentru a ajunge cât mai sus, s-a lovit mereu de răutatea oamenilor. Când a mers la facultate, colegii păstrau distanța față de el și îl luau în râs, până când a aflat că este artist și au avut cu totul altă atitudine.

Deși a fost dur jignit și umilit, chiar și în cariera sa, niciodată nu a luat în seamă răutățile. Și-a văzut de drum și tot ce a contat a fost să lupte pentru visul lui.

„Colegii de facultate se purtau urât cu mine, şase luni nici nu mi-au vorbit. Au început abia când au aflat că eu cânt manele şi au venit într-un club unde cantam eu. Nu am simţit discriminarea profesorilor, dar colegilor da.

Jador a mărturisit că este foarte singuratic și nu are parte de oameni prea buni, ceea ce îi displace și nu îi dă pace. Se mulțumește, însă, că nu și-a pierdut credința și ale pe Dumnezeu alături la orice pas.

Manelistul a mărturisit, pentru prima dată în viață, că are fobie de oameni. Îi este frică de cei din jurul lui și simte mereu o teamă când este pe stradă, în mulțime, teamă pe care nu o poate controla. Pe scenă, din fericire, se simte în largul lui și nu are probleme cu ce care vin acolo să îi asculte muzica și să îl susțină.

„Stau singur într-o casă, mă duc la concerte, dar asta e viața mea, dar îmi displace că sunt cam singuratic. Sunt fericit că-l am pe Dumnezeu lângă mine, El gestionează tot ce am eu, tot ce am s-a întâmplat. E o comunicare indirectă.

Am fobie să ies printre oameni. Nu știu, mi-e frică, la concerte nu am probleme. Pe stradă. Ar trebui să am spațiul meu să merg să cumpăr o pâine”, a mărturisit artistul pentru sursa precizată anterior.