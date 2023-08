Ce notă a luat Jador la BAC. Lumea râde, dar nu are de ce

A crescut într-un mediu în care educația nu era o prioritate, însă a ales să își facă propriul drum în viață, continuându-și studiile. Astăzi, este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de manele, însă puțini știu că este și absolvent de facultate. Pentru a ajunge student, a trebuit întâi să treacă Examenul Maturității. Află ce notă a luat Jador la BAC.

În prezent, Jador este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de manele de la noi din țară. Piesele lansate de el ajung hit peste noapte, cuceresc primele poziții ale secțiunii Trending de pe YouTube, strângând milioane de vizualizări.

A crescut într-o familie modestă, într-un sat din județul Bacău în care școala nu era o prioritate pentru nimeni. Într-un vlog, manelistul a dezvăluit că puțini se așteptatu ca el să ia notă de trecere la examenul de Bacalaureat. A reușit să îi surprindă pe toți cu media obținută, luând BAC-ul cu nota 7,24.

“Eu vin dintr-un mediu în care nimeni nu avea treabă cu facultatea. Totul era sub nivelul mării, în satul ăla. Eu am fost cel mai rău privit copil dintre toți și am luat Bacul”, a explicat Jador, într-un vlog.

Cântrețul a ales să își continue educația. S-a înscris la Academia de Studii Economice (ASE) din București, la Facultatea de Relații Economice Internaționale și și-a obținut diploma de licență. Mai mult, anul trecut a anunțat că s-a înscris la master și avea de gând ca, la un moment dat, să se înscrie și la programul de doctorat.

La începutul lunii iunie, Jador anunța că este nevoit să se retragă de pe scenă, din pricina unor probleme de sănătate. Cântărețul a precizat că va mai cânta până la finalul acestui an și va lansa piesele pe care le are deja pregătite.

“Va anunt cu părere de rău ca, cariera mea se încheie aici! 2023

Voi scoate piesele pe care le-am pregătit pentru voi anul acesta și care sunt deja pregătite ….pentru jadorasii mei!

Ultima piesa va fi in luna Decembrie …. Împreuna cu managerul meu și toată echipa am deschis ca sănătatea mea e mai importantă!

ANUL ASTA CÂT NE MAI RĂMÂNE SPER CA DUMNEZEU MA MA TINA IN VIAȚA ȘI SA MAI POT MERGE MĂCAR LA CÂTEVA CONCERTE!

In cazul in care nu o sa mai fiu … va dau vouă fanilor mei muzica gratis! Va iubesc și sper sa nu va supere acest mesaj, aveți grija de sănătatea voastra!” – a fost mesajul postat de artist pe Instagram.