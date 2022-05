Putin, trădat de limbajul corpului. Detaliul inedit care i-a șocat pe experți

De la declanșarea invaziei în Ucraina, Vladimir Putin și-a rărit aparițiile publice. Dar, pe 9 mai, de „Ziua Victoriei”, liderul de la Kremlin și-a făcut apariția în public. Vădit obosit, limbajul trupului, spun specialiștii, l-au dat de gol. Liderul rus arăta semne de furie în timpul mult-așteptatului său discurs. Semnele au fost citite de specialiști și interpretate, rezultatul este unul anticipat.

Discursul lui Vladimir Putin în timpul comemorării Zilei Victoriei a fost în centrul unor speculații extinse în avans. Probabil cel mai intens analizat de când a ordonat invazia Ucrainei.

Liderul rus a ținut un discurs mai ponderat decât se aștepta la eveniment. Astfel a încurcat previziunile potrivit cărora ar putea declara oficial război.

S-a speculat ideea că în discurs va anunța mobilizarea în masă a rezervelor sale sau lansa amenințări nucleare. Din fericire, pentru moment, nu s-a întâmplat așa.

Conținutul discursului său nu a dat prea multe indicii cu privire la intențiile sale în ceea ce privește continuarea conflictului. Dar mișcările și aspectul său fizic au fost studiate de observatori.

Expertul în limbajul trupului Judi James a declarat pentru Sky News că acțiunile sale la eveniment au oferit o serie de informații.

Ea a sugerat că momentul în are Putin stătea acoperit cu o pătură, proiecta o imagine pe care ar fi dorit să o evite. „Seamănă cel mai mult cu femeia în vârstă care stătea lângă el – a adoptat o postură în oglindă cu ea”, a spus Judi James.

Imaginea îl face să arate ca un „lider asediat care avea nevoie de o pătură caldă pe genunchi, și nu se potrivea cu profilul său de tip dur și alfa”, a mai concluzionat expertul.

Expertul în limbajul trupului Judi James a spus că partea stângă a feței președintelui era umflată, iar mersul său era nesigur, adăugând:

Își balansează brațul stâng, dar își ține brațul drept jos, lângă el. Este ceva ce l-am văzut făcând de câțiva ani încoace. Îmi amintesc că în urmă cu aproximativ patru ani am fost întrebată dacă a avut un atac cerebral.”

„Expresiile sale faciale, aproape că pare să nu-și poată controla partea dreaptă a feței. Are și el o trăsătură, și o putem vedea aici. Este mai pronunțată.

Expresiile sale faciale din timpul discursului au sugerat că era „plin de furie”, a spus ea, în special atunci când a vorbit despre „ceea ce Occidentul a făcut Rusiei”.

Expresiile faciale ale președintelui sugerează că acesta era plin de furie în timp ce a ținut discursul de „Ziua Victoriei”.

„Vladimir Putin ar putea să pară bolnav, dar când s-a dus să țină discursul, l-am văzut brusc că s-a întors. Și-a schimbat considerabil starea. Când a urcat pe scenă, a trecut de la a fi acest om care era ușor instabil, cu capul plecat.

Dintr-o dată și-a ridicat privirea, a privit direct în cameră, și atunci m-a îngrijorat, pentru că atunci când un alfa este asediat, când un alfa își arată slăbiciunea, poate fi adesea cel mai mortal. Dintr-o dată, buzele au început să se strângă.

Am văzut o ridicare a mușchiului chiar sub ochi. Buza de sus, în special, a început să se strângă. A început să-și mestece cuvintele în timp ce vorbea. Și acolo am putut vedea o repornire. Și de la acest limbaj corporal ușor patetic la cineva care efervesce de furie, au fost o mulțime de semnale de furie.”, concluzionează expertul în limbajul trupului Judi James.