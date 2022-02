Mesajul BOR după invazia Ucrainei. Singura speranță rămasă după iminentul război

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis, joi, un mesaj prin care face apel la încetarea razboiului din Ucraina, exprimându-și totodată „deplina solidaritate” față de ucraineni, care trec acum printr-o situație extrem de dificilă. Patriarhul Daniel a anunțat că BOR este dispusă să ofere ajutor refugiaților.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și-a exprimat speranța că NATO încă mai poate găsi o cale diplomatică prin care să determine Rusia să oprească războiul din Ucraina.

Mesajul Patriarhului Daniel vine după ce președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, joi dimineață, că Rusia va trece la acțiune militară în Ucraina, invocând agresiuni continue din partea Kievului asupra regiunilor separatiste din estul țării. Liderul de la Krmelin le-a cerut ucrainenilor să depună armele și să plece acasă și a avertizat că o eventuală vărsare de sânge va fi pusă pe conștiința guvernului de la Kiev.

Mai multe orașe și obiective importante au fost atacate de armata Rusiei, printre care Kiev, Odessa, Harkov, Nipru, Kramatorsk și nu numai. Oamenii au format cozii imense de mașini la ieșirile din capitala Ucrainei, îndreptându-se spre zone mai sigure, în condițiile în care tancurile rusești s-ar apropia tot mai mult de metropolă dinspre Belarus. Potrivit ultimelor informații, rușii s-ar afla la mai puțin de două ore de Kiev.

Din păcate însă, până la această oră au fost raportate și mai multe victime. Zeci de ucraineni au fost uciși, iar printre ei figurează și un copil, potrivit agențiilor internaționale de presă și Kyiv Independent.

Russian helicopters and gunfire in #Ukraine (🇺🇦). Reportedly in the Kyiv Oblast.

pic.twitter.com/g9irzN1zgw

— Aerospace Intelligence (@space_osint) February 24, 2022