Putin, noi declarații despre masacrul din Mariupol. Ce au găsit soldații lui într-un spital: „Oamenii normali nu fac asta” VIDEO

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a vizitat Mariupolul ocupat de ruși, într-o mișcare aparent sfidătoare raportată de Moscova la doar câteva zile după ce Curtea Penală Internațională de la Haga a emis un mandat de arestare pe numele său. Președintele Rusiei a fost dus în sud-estul Ucrainei cu ​​elicopterul și a făcut turul cartierelor cu o mașină, potrivit imaginilor publicate de autoritățile ruse. În plus, șeful de stat este arătat în timp ce întâlnește locuitori aparent surprinși, iar unui bărbat îi transmite că „trebuie să începem să ne cunoaștem mai bine”.

În timpul vizitei lui Vladimir Putin la Mariupol (sud-estul Ucrainei), vicepremierul rus Marat Kușnullin i-a zis că trupele ucrainene au bombardat spitalele atunci când se retrăgeau. În replică, liderul de la Kremlin a declarat că „oamenii normali nu fac așa ceva”, notează agenția rusă de presă TASS.

Nu se știe când a avut loc vizita președintelui Rusiei la Mariupol, dar gestul lui Putin survine după ce CPI a emis, vineri, mandate de arestare pe numele său. Este posibil ca ucrainenii să considere prezența liderului de la Kremlin în țara lor deosebit de provocatoare, deoarece orașul a fost mult timp un simbol al rezistenței și martor la unele dintre cele mai intense lupte de când Rusia și-a lansat invazia în februarie 2022.

Potrivit jurnaliștilor ruși, viceprim-ministrul Marat Kușnullin i-a povestit lui Vladimir Putin cum militarii ucraineni au vizat clădiri rezidențiale în timp ce se retrăgeau din oraș. În plus, șeful Kremlinului ar fi inspectat noi zone rezidențiale pe care autoritățile marionete le-au ridicat în Mariupol după ce trupele Kievului s-au retras.

Demnitarul de la Moscova a mai susținut că a vizitat un spital imediat după „eliberarea orașului” și că „a văzut cu ochii săi” că armata ucraineană a minat tot, inclusiv cadavre și echipamente medicale.

Presa pro-Kremlin a ținut să sublinieze că autoritățile de ocupație fac „lucrări de amploare” în orașul bombardat la începutul conflictului și că oamenii primesc case noi „la cheie”. Mariupolul este situat în regiunea Donețk din Ucraina și se află sub control rușilor din mai 2022.

Extras in #Mariupol thank #Putin for the „liberation” of the city.

