Puterea Dragostei: Tensiunile dintre Ligi și Andreea Pirui au ajuns la cote maxime. Scandalul dintre ele a explodat

Două foste prietene sunt acum la cuțite! Discuțiile dintre Ligi și Andreea Pirui au ajuns de neacceptat de colegii din casa Puterea Dragostei. Scandalul a explodat de-a dreptul între cele două. Ce au ajuns să-și reproșeze?

Puterea Dragostei: Scandal uriaș între Ligi și Andreea Pirui

Din două prietene extrem de apropiate au ajuns două străine care au să-și reproșeze zilnic diverse lucruri. Ligi susține că ea este corectă și că spune lucrurilor pe nume, în timp ce Andreea Pirui este de părere că tocmai fosta ei prietenă este cea mai falsă din casă.

La un moment dat, scandalul dintre ele a escaladat, iar Ligi a început inclusiv să verse lacrimi grele în culise. De data aceasta, fosta ei prietenă nu a mai fost alături de ea și nici nu și-a mai cerut scuze pentru cuvintele aruncate așa ca altă dată.

„Între Ligi și Bianca nu au fost așa tensiuni mari”

Andreea Pirui: Ea ți-a greșit și nu i-ai zis nimic.

Ligi: Tot timpul trebuie să zici tu ceva!

Andreea Pirui: Eu nu am trebaă cu Livian sau Bianca, eu cu ea am ceva

Ligi: Normal, pentru că tu nu știi varianta

Livian: Bianca mi-a povestit câte ceva. Persoanele schimbă alte persoane în bine.

Andrea Pirui: Și tu când m-ai văzut cu Bianca de ce te-au apucat nervii?

Livian: Păi voi nu ați povestit, ele două au vorbit în spate, nu de dragul camerelor.

Bianca: Și noi am văzut că am avut o atitudine ok și am continuat.

Livian: Între Ligi și Bianca nu au fost așa tensiuni mari.

Ligi: Tu foloseștei un singur exemplu să-mi reproșezi. Mereu când voiam să vorbesc atunci cu tine mă refuzi. Numai lucrurile rele știi să le vezi la mine.

Andreea: Da…lasă că știu că tu crezi că ești prima care aduce discuții din afară aici. Ce-am adus aici? O discuție pe care a auzit-o toată lumea?