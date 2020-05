Puterea Dragostei: Ramona o fierbe la foc mic pe Bianca! L-a cucerit sau nu pe Livian

Declarații de dragoste și pedepse aspre aduc unii concurenți la limită. Ramona tânjește după inima lui Livian, așa că s-a hotărât să respecte întocmai ce i se spune și să încerce să-l cucerească. Toate astea sub privirile atente ale fostei iubite.

Puterea Dragostei: Ramona, declarație de dragoste pentru Livian

Dacă relația dintre Bianca și Livian s-a terminat, acum bărbatul are cale liberă să cunoască pe cine dorește. Colegii din casă au făcut strategii știind de afinitatea pe care o au unul pentru celălalt, așa că i-au dat un avânt femeii să grăbească lucrurile între ei. În acest context, Ramona și-a respectat pedeapsa primită din cauza bătăii cu apă cu Ella și i-a făcut o declarație de dragoste celui pe care îl place.

Momentul nu a fost așa cum s-au așteptat cei care se află pe platoul de filmare, pentru că a fost puțin fad din cauza agitației de acolo. Cu toate astea, a fost un prim pas bine venit în posibila viitoare relație dintre cei doi. Totul s-a petrecut sub privirile fostei iubite ale fiului lui Nelson Mondialu’ care numai cu câteva zile înainte plângea pe rupte din cauza poveștii sale de dragoste care s-a terminat.

„Vreau să știi că-mi place foate mult de tine”

Ramona: Nu te băga, vreau să fie între noi doi. Vreau să știi că-mi place foate mult de tine încă de când am intrat în această casă.

Livian: Nu te abține, lasă-ți expresivitatea să iasă.

Ramona: Chiar îmi place de tine și-mi doresc să te cunosc mai mult decât am avut ocazia, poate o să iasă ceva frumos între noi. Mă suni după emisiune și vorbim? Ai luat numărul meu? 37. Ce vrei, Ella? Eu nu am făcut niciodată o declarație de dragoste.

Bianca: Nu-i corect, trebuie să dai la toată lumea pedeapsă acum.