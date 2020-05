Andra Voloș de la Puterea Dragostei, despre despărțirea de Bogdan Mocanu: „Am vrut să mă omor“. Mărturisiri tulburătoare

Andra Voloș de la „Puterea Dragostei“ și-a făcut curaj să vorbească despre ce simte și ce s-a întâmplar după despărțirea dureroasă de Bogdan Mocanu. Bruneta a vrut ca cei ce îndrăgeau cuplul pe care îl forma cu fostul partener să știe și partea ei de poveste, astfel că, a postat un videoclip pe internet, în care a spus tot ce are pe inimă.

Într-un clip video cu titlul „Mesaj către Bogdan, Bia și Jador“ încărcat pe Youtube, Andra le-a povestit fanilor motivul pentru care între ea și Bogdan nu mai există cale de împăcare.

Pe parcursul celor aproximativ 22 de minute, frumoasa brunetă a făcut mai multe mărturisiri printre care faptul că Bogdan este o persoană foarte geloasă, motiv pentru care a renunțat la stilul ei de îmbrăcăminte mai deochiat și la viața socială, ignorându-și prietenii și apropiații numai și numai pentru a-l mulțumi pe bărbat, dar în zadar.

În ciuda tuturor eforturilor sale, certurile dinte ei erau tot mai dese, mărturisește Andra Voloș. Tânăra a făcut cunoscut chiar și faprul că în urma despărțirii s-a gândit chiar să-și pună capăt zilelor, fiind măcinată de ideea de singurătate.

„Băi, am vrut să mă omor, îmi treceau tot felul de gânduri prin cap pentru că era singura persoană pe care am iubit-o“, este declarația care i-a șocat pe fani.

În minutele de confesare încărcate pe Youtube, ea a vorbit și despre „așa zisa“ relație de prietenie dintre fostul iubit și Jador, cântăreț de manele, subliniind că din varii motive, poate chiar din gelozie, cel din urmă ar fi intenționat să-i despartă.

„Sunt foarte dezamăgită de el, dezamăgită de sentimentele pe care le-am pus în această relație și sper ca el să fie bine și știu că după ce am încercat să ne împăcăm, am tot observat că prietenul lui îl filmează cum bea, își bătea joc. Acum două zile m-am dus acasă la el. Am ajuns acolo, era distrus, cum eram și eu la rândul meu. Am vorbit și am încercat să găsim o cale. Tot timpul ăsta m-am gândit la el. Îl iubeam. Acum îi port pică și nu mai simt nimic în suflețelul meu“, a povestit Andra.