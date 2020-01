Puterea Dragostei: Moment de sinceritate între Jador și o fostă iubită. E prima oară când se întâmplă așa ceva

Liniștea se regăsește extrem de rar în casa Puterea Dragostei. Unul din puținele momente extrem de apreciate de telespectatori a fost surprins în ediția de azi. Doi foști iubiți pare că încearcă să o ia de la capăt. Vor reuși să treacă peste rănile din trecut?

Venirea lui Jador în casa Puterea Dragostei a încins spiritele în show-ul iubirii. Acesta a adus deja discuții în cuplurile formate din Andreea Pirui și Marius și Bianca și Livian. Din fericire, niciunul nu s-a destrămat din cauza șicanelor sale avute cu fetele. Acum, se pare că se gândește la viitor și vrea să fie liniștit cu fiecare decizie pe care o ia. Cunoscutul manelist a încercat în noua ediție să-i ceară iertare concurentei care i-a pus inima pe jar, Ella. Din nefericire, lucrurile nu par atât de frumoase. Cu toate că artistul și-a cerut scuze, Ella nu ar vrea să mai audă de el.

„Familia mea s-a supărat foarte tare când a văzut ce s-a întâmplat de ziua mea de naștere și de ziua mea de nume. Eu am evitat să le spun și să vorbesc despre asta. Și tu ai fost influențat, și eu am fost. Te-am iubit, că mi-au dorit ceva cu tine, asta trebuie să știi” Ella

„Să-mi dați voie să-mi explic comportamentul, după puteți să mă criticați. Nu sunt mândru de ce am făcut și ce am spus, îmi asum tot, indiferent de cât de tare greșesc. Cineva a făcut 5.000 de euro pe piesa mea, am zis să o las așa. Ce m-a făcut să iau foc a fost amenințarea ta, de asta eu am zis că tu ai fost de vină. Tu nu ești așa, eu știu că am exagerat, am scos din mine tot ce era mai rău. Eu n-am simțit că te iubesc”

Jador