Puterea Dragostei Live Video, pe Kanal D – Ediția de sâmbătă, 22 februarie

Emisiunea Puterea dragostei de pe Kanal D este difuzată sâmbătă și duminică de la 16:00 la 19:00, iar de luni până vineri de la 11:00 la 17:00. Este prezentată de Andreea Mantea și se află la al doilea sezon.

Emisiunea ”Puterea Dragostei” de pe Kanal D – Live Stream – Ediția de sâmbătă 22 februarie

Turcu o acuză pe Roxana că e atrasă de prietenul lui, Cătălin! Reacția ei a fost fabuloasă! Turcu a acuzat-o pe Roxana că e atrasă de prietenul lui, Cătălin! Roxana nu a lăsat lucrurile așa și a replicat. Turcu a fost deranjat și de faptul că Roxana a stat lângă Cătălin. Cătălin s-a ridicat imediat de lângă Roxana când a auzit acuzațiile lui Turcu.

Turcu și Roxana, primul schimb de replici după ce s-au despărțit din nou! Turcu și Roxana s-au despărțit din nou, iar după această ultima încheiere a relației cei doi au avut un schimb de replici în emisiune.

Roxana și Turcu, răfuială înainte de începerea filmărilor la „Puterea dragostei”!

Mesajele trimise de Turcu unei admiratoare au declanșat furtuna! I-a fost sau nu infidel? Iată cum a reacționat Roxana! Roxana a explodat din nou din cauza geloziei și a îndreptat tunurile către Turcu.

Roxana și Turcu s-au cunoscut în afara emisiunii și s-au îndrăgostit iremediabil. La scurta vreme cei doi au format un cuplu , în ciuda faptului că Roxana se afla în casa „Puterea dragostei”. La un moment dat, Roxana a solicitat ca Turcu sa intre în emisiune. Odată cu intrarea acestuia în cadrul show-ului, relația lor a început să șchiopăteze, deoarece au intervenit crize de gelozie din partea amândurora, care au dus la despărțiri și împăcări repetate.

Mesaje de ziua îndrăgostiților între Roxana și Turcu

În preajma „Zilei Îndrăgostiților”, Roxana a avut o surpriza foarte frumoasă pentru Turcu, pe ecranul emisiunii apărând imagini cu ei doi de la începutul relației lor. Roxana și Turcu s-au împăcat din nou după bătaia din emisiunea „Puterea dragostei”. El a anunțat și o decizie în privința Roxanei, aceea ca nu va mai da curs niciunei provocări din partea ei.

Însă la doar câteva zile, între Roxana și Turcu s-a declanșat din nou furtuna, după ce concurenta a aflat ca iubitul ei a purtat recent discuții cu o altă femeie. Iată cum a reacționat Roxana în culise, înainte de a începe filmările.

None, fostul concurent de la „Puterea dragostei”, apariție inedită alături de tatăl său!

Iată cât de mult seamănă tânărul cu părintele său! None a fost unul dintre cei mai carismatici și apreciați concurenți de la „Puterea dragostei”. None a intrat în sezonul doi ”Puterea dragostei” cu o atitudine schimbată și hotărât să își găsească jumatatea. În acest moment, None vrea să cunoască mai mult fetele din casa, deși cea care i-a atras atenția a fost Ligi.