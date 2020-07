Puterea Dragostei Live Video, pe Kanal D – Ediția de sâmbătă, 18 iulie.

Deznodământul reality-show-ului matrimonial, Puterea Dragostei, de la Kanal D, va fi aflat de către telespectatorii care l-au urmărit până acum. Marea finală va avea loc pe data de 26 iulie 2020.

Emisiunea matrimonială Puterea Dragostei, se află la al doilea sezon, care se apropie de sfârșit. Filmările se desfășoară în Turcia, iar emisiunea este prezentată de către Andreea Mantea.

Încă nu s-a terminat al doilea sezon și se pare că se fac deja pregătiri pentru al treilea sezon al emisiunii Puterea Dragostei, care nu va mai fi prezentat de frumoasa brunetă, Andreea Mantea, ci de către Cristina Mihaela Dorobanțu. Aceasta este cunoscută publicului deoarece:

Au apărut deja și primele declarații ale acesteia, cu privire la sezonul trei din Puterea Dragostei:

Ella de la Puterea Dragostei, ia transmis un mesaj de susținere noii prezentatoare a sezonului al treilea a emisiunii matrimoniale, Cristina Mihaela Dorobanțu:

”Bună, dragii mei. Știu că sezonul 3 nu va mai fi Andreea Mantea, nu va mai prezenta ea, așa că rog toți susținătorii mei și oamenii care mă iubesc pe mine să o încurajeze pe Cristina, care va fi noua prezentatoare. Am încredere în ea și pe calea aceasta îi urez mult succes, multă răbdare , multă putere și știu că împreună o putem ajuta să treacă mai ușor peste emoțiile pe care le are acum și pe care le va avea”, spune Ella în mesajul ei.

În această perioadă, tinerii aflați în căutarea sufletului pereche în cadrul acestui show au trecut în ultima perioadă prin prin tot felul de încercări, trăind ba entuziasmul, ba dezamăgirea, ba supărarea, ba fericirea după cum a remarcat și Andreea Mantea:

„Pe măsură ce ne apropiem de Marea Finala emoțiile, tensiunile cresc, cum e și firesc. Am trecut, alături de concurenți, printr-o mulțime de stări sufletești, m-am atașat de ei. Am suferit odată cu ei, m-am bucurat atunci când ei au avut motive să fie fericiți. Am asistat și la izbucniri ale orgoliilor, la dezamăgiri, pentru că e omenește să treci și prin așa ceva. Pe 26 iulie, vom afla deznodământul, sunt extrem de emoționată și eu în așteptarea Marii Finale”, a spus Andreea Mantea.