Andreea Mantea face anunțul cel mare. Ce se întâmplă la Puterea Dragostei

Andreea Mantea a făcut marele anunț despre Puterea Dragostei. Recent revenită în țară, din Turcia, vedeta a împărtășit publicului larg experiențele extraordinare prin care a trecut la „Puterea Dragostei”. De asemenea, Andreea Mantea a spus că are mari emoții în așteptarea Marii Finale a celui de-al doilea sezon al show-ului matimonial. Finala va fi difuzată pe 26 iulie, la Kanal D.

Astfel, în ziua cea mare, telespectatorii vor putea să își voteze concurenții preferați și vor vdea în direct cine sunt marii cîștigători ai acestui sezon. Cîștigatori vor fi premiați cu câte 10.000 de euro, Andreea Mantea fiind aceea care le va înmâna trofeele, chiar la Kanal D.

Puterea Dragostei, filmată în avans

„Cum bine au aflat mulți telespectatori, ne-am intors pentru ca am filmat in avans si am filmat pana în 26 iulie, ziua in care va fi Marea finala. Nu pot decat sa va spun ca am filmat o parte din finală, iar partea a doua va fi filmată aici, la Kanal D, cu cei șase concurenți. Vor fi doar 15 minute, cam atât ne mai trebuie, pentru ca noi avem deja votul concurentilor. Mai ramane acel 50% din partea telespectatorilor.

Votul e așa: 50% din partea concurentilor și 50% din partea telespectatorilor. Asadar, vom avea un castigator si o castigatoare care vor castiga 2 trofee superbe si extrem de grele, si la propriu si la figura, și suma fabuloasa de 10.000 de euro. Multi dintre ei au plecat deja cu trofeul de mână. In următoarele două sătpămâni va fi nebunie în casa Puterea Dragostei. Se va schimba tot”, a declarat Andreea Mantea la Teo Show.

Andreea Mantea, implicată într-un alt proiect la Kanal D

De asemenea, Andreea Mantea a declarat că va fi implicată de Kanal D într-un nou proiect. „Stați linistiti ca nu plec nicaieri, v-am pregatit o mare surpriza, nu scăpați de mine. Surpriza! Este o surpriza, pregatesc o surpriza foarte frumoasă. Aș putea să vă dau un indiciu. O sa am un partener”, a spus Andreea Mantea.