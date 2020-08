Puterea Dragostei, LIVE, la Kanal D, azi, 17 august. Lacrimi și reproșuri în casă.

Sezonul trei al show-ului matrimonial Puterea Dragostei de la Kanal D a debutat. Filmările se desfășoară în Turcia, iar de data aceasta nu mai prezintă Andreea Mantea, cum eram obișnuiți, ci de Cristina Mihaela Dorobanțu.

Informația conform căreia, Akebono l-ar fi bătut pe Cristian Comănici, și i-ar fi rupt maxilarul, ar fi apărut pe toate rețelele de socializare.

Această informație nu se dovedește a fi adevărată, potrivit spuselor unei surse de încredere care a fost validată și de către Livian. Se pare că între cei doi a fost vorba doar despre un conflict verbal, nicidecum despre violență fizică.

Faptul că Cristian a avut maxilarul spart în urmă cu doi ani, nu se datorează lui Akebono, în nici un caz în cadrul emisiunii și în nici un caz un nou conflict.

În emisiune cei doi ar fi avut un simplu conflict verbal de la care ar fi început totul, lucrurile nu a degenerat în nici un caz atât de mult.

Pe când lucrurile între ea și Cristian Comănici începeau să devină serioase, Ale a fost eliminată din casa Puterea Dragostei. Ale a făcut public faptul că își dorește să lupte în continuare pentru el și că își dorește să revină în emisiune.

Ea mai afirmă că speră ca fratele Biancăi Comănici să nu își facă o relație până ea va reveni în casa Puterea Dragostei. Aceasta crede că ei vor reuși să fie împreună. Rămâne de văzut dacă Ale se va întoarce la timp sau dacă o va aștepta sau nu Cristian.

Unul dintre concurenții din casa Puterea Dragostei, sezonul trei are grave probleme de sănătate. Din nefericire, el este nevoit să se întoarcă în țară de urgență, ca să urmeze un tratament specializat.

Cristina Mihaela a găsit acest lucru în cutia Pandorei și a luat această decizie. Această cutie se deschide în cadrul fiecărei gale Puterea Dragostei.

”În urma problemelor medicale descoperite, Găbiță este nevoit să urmeze un tratament medical în țară”, a anunțat Cristina Mihaela în gala din această seară.

”Îmi pare foarte rău, mai ales că este vorba despre o problemă de sănătate. Chiar aveam de gând să fac o pauză. Mă gândeam foarte des la decizia asta pentru că au fost momente în care mă simțeam foarte slăbit. Da, toată săptămâna și din cauza asta nu am putut… am avut simptome de amețeală. Ceva cervical am înțeles că este, am două vene înfundate și nu mi se oxigenează creierul, pe stânga și pe dreapta”, a spus Găbiță.