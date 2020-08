Puterea Dragostei, LIVE, la Kanal D. Ce relații s-au legat în casă.

Sezonul trei al show-ului matrimonial Puterea Dragostei, de la Kanal D, prezentat de către Cristina Mihaela. Emisiunea este difuzată în fiecare zi, după următorul program: de luni până vineri de la ora 11:00 la ora 19:00, iar sâmbătă și duminică de la ora 16:00 la ora 19:00.

Nicos, unul dintre concurenții din casa Puterea Dragostei, sezonul al treilea, are un tată care este unul dintre cei mai râvniți burlaci din România. Dezvăluirea relației cu Mona l-a adus pe acesta în centrul atenției.

În cadrul emisiunii Puterea Dragostei, Nicos a făcut dezvăluiri despre tatăl lui și despre Mona. După cum se pare, între tatăl li Nicos și Mona a fost mai mult decât o simplă simpatie. Dar, după cele mărturisite de Giovanni, între aceștia nu a fost o relație, ci doar o simplă aventură.

Ion Dumitrescu, pe numele real a lui Giovanni, a făcut parte dintr-o trupă foarte populară din România în anii 90, numită Elgi. Acesta a avut n succes enorm, apoi trupa s-a destrămat. Cei doi membri, Giovanni și Nicky au apucat pe drumuri diferite. Trupa s-a reunit în anul 2015, în cadrul unei emisiuni TV, pentru a depăna amintiri.

Giovanny, tatăl lui Nicos de la Puterea Dragostei, a recunoscut că a avut o relație cu Alina Plugaru. Acea relație ia afectat căsnicia la vremea respectivă. Giovanni a ținut mereu la fizicul său, deoarece se pare că a fost dintotdeauna un burlac dorit de către femei.

În cadrul emisiunii Puterea Dragostei, a avut loc un conflict între Mona și Nicos, tatăl lui Nicos a intervenit pentru a spune câteva lucruri nu tocmai plăcute, despre relația sa cu Mona:

„Vreau să arăt, pentru că Mona așa cum s-a folosit de tine, așa s-a folosit și de noi. Este o femeie care nu are scrupule. Vrei să îți spun ceva, că suntem bărbați? Și mie mi-a făcut un s** oral. Cred că de asta are dușmănie pe mine, pentru că nu am vrut să stau cu ea, nu am vrut să stau cu ea”, a anunțat bărbatul în cadrul unui video.