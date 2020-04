Puterea Dragostei, 9 aprilie. Ce se întâmplă cu concurenții din casă. Andreea Mantea, reacție promtă

Andreea Mantea a avut o reacție prompă vizavi de ceea ce se întâmplă în casa Dragostei. Câteva dezvăluiri surpriză i-au lăsat mască pe toți. Cine a demascat pe cine și ce secret pune în pericol o relație?

Puterea Dragostei, 9 aprilie. Dezvăluiri incomode despre concurenți

Zilele intră în sac, iar cei care nu reușesc să-și găsească dragostea sunt speriați că-i va găsi sfârșitul emisiunii fără partener. Conflictele continuă în casa Puterea Dragostei, mai ales în cea a fetelor, unde acuzațiile curg lin. Bianca Comănici este cea care are ceva de spus de data aceasta. Bruneta aduce discuții în relația Bernei cu Philip, după ce i-a spus un secret despre blondină iubitului său. Deocamdată este cunoscut faptul că este vorba despre ceva legat de trecutul tinerei, ceva ce l-a deranjat pe bărbatul cu care se iubește, dar nu a recunoscut din cauza orgoliului. Mulți concurenți, dar și fani ai emisiunii, au observat că amorezii au hotărât să formeze un cuplu doar pentru emisiune. La scurt timp după ce și-au pus în practică povestea, Philip a început să țină la Berna cu adevărat. Din păcate, blondina cam dă cu stângul în dreptul atunci când este nevoită să-și arate afecțiunea, așa că dezvăluie la fiecare pas că nu are intenții serioase și că este încântată doar de finele competiției și de imaginea sa.

Andreea Mantea: Bianca, i-ai spus secretul lui Philip?

Bianca: Eu am vorbit ceva cu Philip în pauză. Poate n-a înțeles ce am zis. dacă n-a înțeles, nu mă interesează. Eu i-am spus ce am avut de spus.

Berna: Ce vrei să spui Bianca?

Philip: Era o chestie pe care o știam și eu. Nu mă deranjează.

Andreea Mantea deslușește triunghiul amoros

Andreea Mantea: Ce s-a întâmplat?

Ligi: Nu știu. Ea să-mi spună. Astăzi mi-a aruncat niște chestii pe care nu le înțeleg.

Andreea Oprică: M-am certat cu Oprică pentru ea.

Ligi: Acum te-ai certat pentru mine? Așa vrei tu să pară.

Cătălin: Dacă mă asculta Ligi măcar 2%, ce bine era în emisiunea asta!

Ligi: Stai liniștit! E ok! N-ai tu cuplu cu mine. Eu am drumul meu și-l știu foarte bine.