Ella de la Puterea Dragostei a răbufnit. Ce spune despre Cătălin: „Uită că a venit pentru mine!“

Pregătită să se întoarcă în casa amorului, Ella de la „Puterea Dragostei“, emisiune difuzată pe Kanal D, nu prevede o întâlnire prea plăcută cu Cătălin, cel pe care-l acuză că a dat uitării motivul pentru care s-a înscris în show-ul matrimonial, și anume să o cunoască mai bine pe ea.

După o relație toxică care nu s-a încheiat într-o notă de prietenie cu Cătălin, Ella este pe cale să se întoarcă în competiție, iar gândul că se va reîntâlni cu fostul iubit o enervează la culme, și totul se datorează comentariilor acide pe care le are concurentul la adresa tinerei clujence.

Într-o răbufnire de moment, bruneta a mărturisit că nu și-ar mai dori niciodată o relație cu un bărbat asemenea lui Cătălin.

„Nu sunt încântată că mă reîntorc în casă și mă întâlnesc cu el, fiindcă omul are ceva cu mine sigur, în mod personal. Din câte am auzit, cât am lipsit, se leagă de aspectul meu fizic, cum că aș fi foarte urâtă! Dar să nu uităm că el a venit pentru mine în competiție! Am stat cu el de vorbă pe o bancă timp de 10-15 minute, iar Cătălin mă invocă de două luni de zile, și de când am plecat, tot mă aduce în discuție. Am însemnat ceva pentru băiatul ăsta, mă bucur, ce să zic, doar că nu mi-aș dori niciodată unul ca și el în viața mea“, a declarat Ella, conform wowbiz.ro.