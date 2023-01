Psihologul Radu Leca, despre cozile uriașe de la Therme și de la Taxe și Impozite. De ce s-au strâns mii de oameni EXCLUSIV

Psihologul Radu Leca, despre cozile uriașe de la Therme și de la Taxe și Impozite. Ce emoții se ascund, de fapt, în spatele comportamentului oamenilor care s-au înghesuit să achite dările către statul român încă din prima zi a anului 2023. Cum poate fi interpretată aglomerația de la cel mai mare centru Spa din Europa de Est, unde bucureștenii au vrut să se relaxeze.

Imagini șocante de la Therme și de la Taxe și Impozite au devenit virale pe internet. Încă din prima zi a anului 2023, o mulțime de români s-au înghesuit să plătească dările către stat. La Direcția de Taxe și Impozite Sector 6, sute de bucureșteni au așteptat la cozi pentru a achita banii percepuți în schimbul serviciilor asigurate de Guvern.

Românii care nu au avut grija impozitelor au petrecut ore în șir la coadă la Therme, cel mai mare centru Spa din Europa. Unii și-au cumpărat bilete online din timp, pentru a se asigura că vor petrece timp de calitate după sărbătorile de iarnă. Mulți dintre ei, însă, nu au putut intra în incintă din cauza aglomerației.

Situațiile surprinse în Capitală i-au determinat pe experți să analizeze realitatea din spatele comportamentelor diversificate ale oamenilor. Radu Leca, psiholog renumit în țara noastră, este de părere că „toate lucrurile bune și rele se întâmplă la început de an”. Specialistul a explicat, într-o intervenție în exclusivitate pentru Playtech Știri, cum poate fi interpretată, de fapt, atitudinea oamenilor care s-au aliniat la cozile uriașe de la Therme și de la Taxe și Impozite.

După o anumită vârstă, oamenii își doresc să dețină controlul asupra a tot ceea ce reprezintă obligații fiscale. Acesta este motivul pentru care, încă din prima zi a anului 2023, mulți români au ales să scape de responsabilitatea de a achita taxele cuvinte statului român. În spatele procesului se ascunde, de fapt, frica, potrivit lui Radu Leca.

Atât timp cât tu te pregătești să plătești taxele ca primă rezoluție a acestui an – și te duci și le achiți -, nu înseamnă decât că îți dorești foarte tare să scapi de orice tip de obligație financiară față de statul român”, a explicat psihologul Radu Leca, într-o intervenție exclusivă pentru Playtech Știri.

„De-a lungul timpului, am avut ocazia să văd doar câțiva dintre pacienții mei care nu suportau să plătească taxe. Amânau la infinit plata acestora. În rest, toți oamenii pe care i-am întâlnit – atât la cabinet, cât și în viața mea privată – și-au dorit de la început de an să plătească toate taxele către statul român. Ca să se simtă mai ușurați.

Privind la a doua situație, mai exact la cazul românilor care au ales să petreacă timpul la spa, Radu Leca este de părere că există și implicații pozitive, precum și negative ale deciziei luate. Mulți au profitat de această oportunitate pentru a-și contura o percepție falsă despre ei înșiși.

„Nu era firesc ca oamenii, într-o zi atât de frumoasă, cu 15 grade Celsius, să se ducă la Therme și să încerce, prin bălăceala asiduă, să dea jos kilogramele pierdute? Dar știți că au fost cazuri în care mai multe persoane, în speță bărbați, nu mai puteau să se dea pe tuburile speciale de tip tobogan de la Therme că nu mai încăpeau?

Tot ceea ce a însemnat hrană în exces, tot ceea ce a însemnat alcool cu zahăr mult în exces (știm foarte bine câte grame de zahăr și calorii sunt conținute într-un pahar de vin, de tărie) au contribuit la câștigarea rapidă de kilograme. Și toți cei care și-au dorit să păcălească kilogramele și să creeze o iluzie nouă, cum că ar putea să slăbească – evident că e o minciună – au dat năvală la Therme.

În plus de asta, la început de an, în cazul în care tu, ca bărbat singur, te duci la Therme, poate ai șansa să te împrietenești cu o doamnă sau domnișoară care să îți garanteze un an absolut liniștit. Din punct de vedere al ideii de posibil cuplu. Vedeți? Toate lucrurile bune și rele se întâmplă la început de an”, a mai declarat psihologul Radu Leca, în exclusivitate pentru Playtech Știri.