VIDEO Mega-minciuna PSD. Cum s-a folosit partidul de un pretins deținut politic apărut la Antena 3. Olguța Vasilescu l-a „racolat”

PSD a scos la înaintare săptămâna trecută un așa-zis deținut politic pe care l-a trimis la Palatul Cotroceni. Aveau loc consultările convocate de președintele Klaus Iohannis cu partidele parlamentare privind referendumul din 26 mai.

Delegația a fost formată din deputatul Eugen Nicolicea și doi foști deținuți politic, anunța atunci PSD. Președintele formațiunii, Liviu Dragnea, a anunțat că e ocupat și că în aceeași zi participa la mitingul PSD de la Craiova.

Unul dintre cei doi bărbați prezentați ca victime ale regimului comunist este Ioan Muntean. În vârstă de 73 de ani, tocmai s-a întors din Statele Unite, unde a locuit în ultimii 30 de ani.

El este contestat de Asociația foștilor deținuți politici din Sibiu, ai cărui lideri susțin că are un carnet de membru care nu este valabil.

Asociația foștilor deținuți pe criterii politice din Sibiu arată că Ioan Muntean are un carnet de membru care nu este valabil. I l-au înnoit de curând, dar liderii asociației spun că bărbatul nu ar avea suficiente dovezi. Ar avea nevoie de mai multe documente care să justifice că a fost o victimă a regimului comunist.

Ioan Muntean spune că PSD „i-au reciclat” povestea în interesul lor și l-au trimis la consultările politice de la Administrația Prezidențială.

Klaus Iohannis a discutat cu delegația social-democraților, i-a invitat la o discuție pe cei doi bărbați care îl însoțeau pe Eugen Nicolicea, dar după plecarea deputatului.

Într-un interviu pentru TurnulSfatului.ro, bărbatul susține că a fost prins într-o dispută politică.

Publicația online Turnul Sfatului amintește că, imediat după întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, PSD a făcut public un carnet de fost deținut ce îi aparține lui Ioan Muntean.

Și asta ca răspuns la acuzațiile că, de fapt, Ioan Muntean ar fi fost un deținut de drept comun.

Iar Asociația foștilor deținuți pe criterii politice a reacționat astfel:

Reprezentanții asociației mai arată că legitimația lui Ioan Muntean a fost emisă, în 1992, fără să existe o hotărâre a Casei județene de pensii.

Ioan Muntean a fost condamnat la opt ani de închisoare în vara anului 1980, ca infractor de drept comun. Bărbatul spune că totul a pornit de la o întâmplare ciudată. A fost legitimat în zona localității Oravița de către un grănicer, căruia i s-a părut suspect. Grănicerul ar fi vrut să îl ducă la interogatoriu, dar pe drum Ioan Muntean l-a bătut, i-a furat arma și muniția și a fugit, fiind prins după câteva ore, povestește Ioan Muntean pentru Turnul Sfatului.

Bărbatul contestă, însă, sentința dată de Tribunalul militar Timișoara. Susține că totul a fost o înscenare care ascunde o condamnare politică.

Căuta o hotărâre referitoare la un proces pe care l-a deschis înainte de 1980 pentru a dovedi că i se îngrădește dreptul la muncă.

„Eram cazat la un hotel din Oravița și, dimineața, i-am auzit pe doi domni vorbind despre procurorul general Augustin Lazăr și de Aiud. M-am băgat în discuție și le-am spus că și eu am fost închis la Aiud când era Lazăr procuror. Unul dintre ei mi-a cerut numărul de telefon, i l-am dat. Am înțeles, pe urmă, că era primarul orașului și acela era hotelul lui. Dar nu știu precis“. Ioan Muntean

După câteva ore, Ioan Muntean era sunat de reprezentanții Antena3, pentru a-i propune un interviu. Era rugat să povestescă despre perioada petrecută în penitenciarul Aiud.

Odată difuzat interviul, Ioan Muntean a fost contactat de liderii PSD.

Discuțiile s-au purtat săptămâna trecută, joi, în sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff. Apoi, Ioan Muntean a fost cazat într-un hotel de cinci stele.

Întâlnirea cu Iohannis nu a mai decurs chiar așa cum ar fi dorit liderii PSD, mai dezvăluie Ioan Muntean pentru Turnul Sfatului.

„Nicolicea ne-a dat și mie, și celuilalt deținut, câte foaie într-o mapă cu întrebarea pe care să i-o citim președintelui. Dar nici eu, nici celălalt deținut nu am mai făcut acest lucru. Și nici presei nu am citit-o. (…).” Ioan Muntean

Întrebarea pe care PSD o propunea, cu ironie, era, de fapt, o aluzie la Augustin Lazăr. Procurorul general al României a fost acuzat de PSD că, în perioada în care a fost procuror la penitenciarul Aiud, ar fi luat decizii nedrepte față de foștii deținuți politic.

Ioan Muntean spune că și-a dat seama de faptul că PSD s-a folosit de el.

„Și eu m-am folosit de ei. Ca să ajung la președinte. Am vrut să ajung la președinte, să îi vorbesc prin ce am trecut și să îi spun despre prietenul meu, profesorul Ioan Sava, care a murit în penitenciar în brațele mele. Eu am înțeles, să nu credeți că nu am înțeles, dar și eu am avut interes. Și cu Antena3. Ce? Au fost oamenii care m-au sunat și care m-au primit. Dacă m-ar fi sunat și alții, la fel aș fi primit“. Ioan Muntean