Liviu Dragnea a fost așteptat luni, la Înalta Curte, de sute de persoane. Unii sunt contestatari, alții susținători. S-a lăsat cu îmbrânceli, huiduieli și aplauze.

ACTUALIZARE 6: A venit rândul lui Liviu Dragnea să fie audiat. Liderul PSD a susținut, în fața instanței, că este nevinovat, potrivit Hotnews.

„Sunt total nevinovat, nu am avut cunoștință de faptul că doamna Botorogeanu și doamna Stoica (n. red. – cele două femei angajate fictiv) nu ar fi mers la serviciu. Nimeni nu mi-a spus niciodată. De asemenea, nu am cerut nimănui și nu făcut presiuni pentru a le menține pe cele două în funcții. Nu sunt de acord cu afirmațiile din motivarea de la fond că eu aș fi omis anumite atribuții. DGASPC Teleorman nu se afla în subordinea mea, ci în subordinea Consiliului Județean Teleorman, potrivit legii. Atribuțiile de coordonare le avea colegiul director. Nu a fost necesar să emit eu, ca președinte de CJ, vreo dispoziție. Niciun președinte de CJ nu mergea să controleze instituțiile din subordinea CJ. Atribuțiile și obligația de a sancționa un funcționar o avea conducerea executivă a Direcției. Declar că nu am avut niciun fel de discuție pe această temă cu cele două, în sensul ca eu să le spun să se angajeze la DGASPC și să nu meargă la serviciu, iar în fapt să lucreze la organizația PSD. Nici nu am cerut cuiva să le angajeze. Nu am avut niciun fel de discuție cu Floarea Alesu (directoarea DGASPC Teleorman) despre situația celor două angajate sau despre situația altor angajați de la direcție. Floarea Alesu nu a venit la mine să discute situația celor două angajate”.

Liviu Dragnea, pledoarie la ÎCCJ