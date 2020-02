Promisiunea pe care Răzvan Simion i-a făcut-o Lidiei Buble, dar nu s-a ținut de cuvânt. Cântăreața se va înfuria când va afla asta

Răzvan Simion i-a făcut o promisiune Lidiei de care nu s-a ținut. Și-a oferit cuvântul, dar a dezamăgit-o. Ce a făcut ar înfuria-o enorm pe cunoscuta cântăreață. Ce nu a respectat prezentatorul de televiziune?

Cunoscutul prezentator de la Antena 1 i-a jurat iubitei sale că se va lăsa de fumat, dar a fost prins cu mâța-n sac. Se pare că bărbatul nu dorește să renunțe nici în ruptul capului la fumat. Acum câțiva ani, odată cu întâlnirea cu Lidia, a decis să trăiască sănătos și să renunțe la viciul care „controlează” mulți oameni. În perioada respectivă, un eveniment tragic a adus în prim-plan legea antifumat în spații închise, motiv în plus să uite de țigări.

În urmă cu puțin timp de la cele petrecute, unul dintre prietenii săi fusese la un pas să se stingă din viață tocmai din cauza viciului. Răzvan a mai adăugat încă un motiv atunci care să-l facă să fie mai ambițios. Conform mărturiilor Lidiei Buble, Răzvan și-a dat cuvântul că va uita de viciul în cauză, dacă piesa ei va ajunge numărul unu în top.

”De ce am părul aşa? Am trei motive! Unu: pentru că piesa mea a ajuns din nou numărul unu (…) şi atunci mi s-a zbârlit părul. Mai tare mi s-a zbârlit părul când mi-am adus aminte că Răzvan a spus că se lasă de fumat în momentul în care piesa mea ajunge numărul unu. Şi, şi mai tare mi s-a zburlit părul atunci când am ascultat noul single care se va lansa luna viitoare şi se va numi «Eu voi fi» (…) Da, am făcut pariu în momentul în care am lansat piesa: «Dacă piesa ta ajunge numărul unu, eu mă las de fumat.» Mi-a promis şi el se ţine de cuvânt de obicei. (…)”

