Promisiunea pe care Claudia Pătrăşcanu și-a făcut-o după pronunțare divorțului de Gabriel Bădălău: „Nu sunt genul acesta” EXCLUSIV

Claudia Pătrașcanu afirmă că nu realizează încă a redevenit o femeie liberă, după ce instanța a consfințit în sfârșit divorțul de fostul ei soț, omul de afaceri Gabriel Bădălău, după un proces ce a durat mai bine de trei ani.

În plus, a luat decizia de a încerca să rămână cât mai departe de prima pagină a tabloidelor pe viitor.

În opinia sa, ultimii trei ani din viață au fost mai degrabă irosiți:

Fosta doamnă Bădălău a ținut să precizeze că nu i-a cerut absolut nimic celui care i-a dăruit doi copii și nici nu a pretins ceva anume în urma mariajului lor eșuat.

Am crezut atunci că pe acel teren copiii noștri își vor ridica cândva o casă. Nu am vrut să-l vând.

„Nu a existat între noi niciun proces de partaj. Nu am cerut și nu am pretins nimic anume. Țin să spun totuși ceva legat de un teren din zona Corbeanca, pe care l-am dobândit împreună pe durata mariajului.

Ea indică faptul că mai are de trecut un singur hop, cel legat de custodia copiilor:

„Nu am niciun fel de emoții. Consider că orice judecător va analiza corect situația copiilor noștri, se va gândi la linștea și stabilitatea lor și-i va lăsa lângă mama lor.

Există însă și un capitol la care fosta componentă a trupei Sexxy a făcut un pas în spate.

„Inițial am hotărât să nu cer nici măcar pensie alimentară. Am două case și o mașină, ce-mi aparțin sau care sunt cumpărate din banii mei, și am zis că nu am nevoie de așa ceva.

Dar am aflat mai târziu că acesta e un drept al copiilor, pe care nu-l stabilesc eu sau altcineva, ci doar instanța. Așa că totul se va decide și în acest caz la tribunal!”, a indicat ea.