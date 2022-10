Claudia Pătrășcanu, un nou scandal cu Gabi Bădălău. Ce a deranjat-o pe vedetă: „Bătaie de joc”

Claudia Pătrășcanu, un nou scandal cu Gabi Bădălău. Potrivit Portalului Instanței de Judecată, artista ar fi renunțat la o parte dintre solicitările dintr-unul dintre procesele de divorț. Vedeta a explicat pe larg de la ce a pornit cearta, de această dată. Se pare că fiul de milionar nu ar fi vrut să îi permită să-și ia copiii și să meargă în vacanță.

Tensiunile dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău iau amploare. Sunt din nou la cuțite. Cei doi foști parteneri se află în plin proces de divorț, urmând ca joi, 20 octombrie, să ajungă în fața judecătorilor. Artista este de părere că nici de această dată nu va divorța de tatăl copiilor săi, ci va primi un nou termen de judecată, așa cum s-a mai întâmplat și anterior.

Gabi Bădălău l-a luat pe „Nu!” în brațe, potrivit Claudiei Pătrășcanu. Vedeta îl acuză pe fostul său partener că nu își dă silința ca lucrurile să decurgă bine pentru ei, ca adulți, dar nici pentru copii. Fiul de milionar ar fi o persoană foarte negativistă, care nu vrea să renunțe la punctul său de vedere.

Tocmai din aceste cauze, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău se află în mijlocul unui nou scandal. Totul a pornit în momentul în care artista și-a exprimat dorința de a-și lua copiii și a merge cu ei în vacanță în Franța. Mai exact, solista dorea să-i ducă pe băieți la parcul tematic de distracții Disneyland din Paris.

Entuziasmată de această idee, cântăreața i-a cerut tatălui copiilor săi să îi acorde o procură de plecare în străinătate pentru minori. Numai că lui Gabi Bădălău nu i-a surâs propunerea, iar vedeta a apelat la instanță. Potrivit declarațiilor făcute de aceasta din urmă, fiul de milionar a trimis procura în ultima zi, când era prea târziu ca cineva să mai poată pleca în vacanță.

Mai mult, vedeta s-ar fi infectat și cu coronavirus, motiv pentru care nu a putut să se prezinte la judecătorie în ziua în care era stabilit termenul. Prin urmare, Claudia Pătrășcanu a înaintat o cerere de renunțare la proces. Despre dosarul cu pricina este vorba pe Portalul Instanței de Judecată, susține vedeta.

„Eu nu am putut să mă prezint la termen că am făcut COVID. Am fost de joia trecută infectată. Nu am avut cum să mă prezint la termen. A trebuit să fac o cerere de refuzare. Nici nu am putut să mai plec măcar (în vacanță – n.r.). (…) Nu are legătură cu divorțul”, a explicat Claudia Pătrășcanu, într-o intervenție pentru SpyNews.