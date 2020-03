Program FAN Courier, în aceste zile. Deciziile luate de conducerea companiei

Cofondatorul FAN Courier, Adrian Mihai, spune că, în această perioadă, compania este pregătită să preia un flux mai mare de livrări de alimente, dacă se pune această problemă.

Mihai încearcă să liniștească anxietățile celor care cred că a intră în contact cu un curier care a intrat în contact și cu alți oameni e periculos și spune că, oricum, plata online și statul acasă sunt mult mai importante decât ieșitul în magazine. Mihai adaugă și faptul că și-au dotat curierii cu măști și mănuși, pentru securitate sporită.

„Noi încurajăm plăţile online pentru că în aşa fel contactul cu un curier poate fi zero. Pur si simplu îi spui să anunţe când ajunge la uşă şi să lase coletul acolo. Oricum noi ne-am luat toate măsurile şi am echipat curierii cu măşti, mănuşi şi soluţii dezifectante, am luat toate măsurile care se impun”.