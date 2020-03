Vremea se anunță înschisă în majoritatea regiunilor țării. Va ninge moderat, cu precădere în cursul zilei, iar stratul de zăpadă care se va depune va fi de 5-10 cm. De asemenea, vântul va sufla moderat, iar temporar, va avea intensificări cu rafake de 55-65 km/h. Ninsoarea va fi viscolită pe parcursul nopții.

Prognza meteo luni, 23 martie 2020. Ninsori în România

Luni, 23 martie, temperaturile maxime se vor încadra între 1-5 grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la -2 grade C. Astăzi, procesul de răcire va continua, astfel că temperaturile se vor situa cu mult sub media climatologică a perioadei. De asemenea, ninsorile sevor intensifica, îndeosebi în Transilvania, Oltenia și Muntenia, unde local, stratul de zăpadă depus va fi de 15-20 de centimetri. Vântul va sufla cu putere la munte și în Bărăgan, viscolind puternic ninsoarea. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 5 grade C în Transilvania și Maramureș, 2-7 grade în Banat, Crișana, Oltenia, , 4-9 grade in Muntenia si Dobrogea si 0-5 grade Celsius în Moldova.

De asemenea, stratul de zăpadă va continua să se acumuleze până miercuri. Pe parcursul întregului intreval este prognozată ninsoare în cea mai mare parte a țării, local voscolit, iar stratul de zăpadă va avea în medie 15-20 cm. În nordul Olteniei, datorită intensificării orografice a precipitațiilor, stratul de zăpadă va fi unul mult maai consistent și va ajunge până la 60-80 de centimetri la altitudini de peste 500-600 de metri.

Informare meteorologică de vreme rea

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo, astfel că în intervalul 23-25 martie 2020, vremea se va răci în toată țara, iar aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte a țării. La munte va ninge, în centrul, nordul și nord-estul teritoriului treptat vor predomina ninsorile. Din a doua parte a nopții de duminică spre luni (22/23 martie) ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare și în restul țării. Izolat sunt anunțate posibile depuneri de polei. Local și temporar va fi viscol.