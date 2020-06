Prognoză meteo specială pentru București. Cum va fi vremea în următoarele 3 zile

Agenția Națională de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben de vreme rea pentru București. Astfel, aflăm că bucureștenii vor avea parte de trei zile nu tocmai de vară. Potrivit averizării cod galben, urmează trei zile cu ploi, vijelii și vânt.

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi pentru București

Agenția Națională de Meteorologie avertizează că temperaturile minime scad până la 15-17 grade. Începând de luni, de la ora 10.00, și până joi dimineața la ora 10.00 vor fi perioade cu instabilitate atmosferică temporar accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și, posibil, vijelii și grindină.

Prognoza meteo pentru București arată că în timpul plilor cantitățile de apă ce se vor acumula îndeosebi în intervale scurte de timp, vor depăși 15-20 l/mp, iar cu o probabilitate destul de ridicată luni (15 iunie), 25 l/mp.

Trei zile cu pli torențiale și vânt puternic în Capitală

În plus, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 25 de grade, iar cele minime între 15 și 17 grade, potrivit meteorologilor.

Cu toate acestea, meteorologii spun că vremea s-a tot încălzit în ultimii ani, depășindu-se record după record al temperaturilor. „În următorii 30 de ani am putea avea 50 de grade celsius în loc de 44,5. E vorba de cea mai mare temperatura înregistrată. Sunt indicii că anul 2020 va fi un an record. La nivelul României, 2019 a fost cel mai călduros an începând din 1900, la nivel global a fost al doilea cel mai călduros, iar statistic vorbind, anii călduroşi vin din ce în ce mai mulţi”, a declarat Roxana Bojariu, expert climatolog la ANM.