Nopțile continuă să fie extrem de reci în România, iar zilele devin călduroase. Vremea este în continuă încălzore, așadar vor exista maxime între 14 și 22 de garde Celsius.

Prognoza meteo miercuri, 8 aprilie 2020. Ce se întâmplă cu temperaturile

Deși nopțile și diminețile, implicit, au rămas reci (noaptea trecută, la Miercurea-Ciuc a fsot ger, înegistrându-se – 10 grade C), vremea este în ușoară încălzire, astfel că astăzi vom avea temperaturi maxime între 14 și 22 de grade Celsius, puțin mai mici în zona litoralului, unde se opresc pe la 11 grade C. Vântul s-a calmat și el, nu suflă mai mult de moderat, iar presiunea atmosferică este în scădere.

Vremea în București se va încălzi azi. Am pornit de la 1-3 grade C, iar în împrejurimile orașului, temperaturile au coborât chiar sub 0 garde C, spre 0 2 grade, asta însemnând din nou condiții de brumă. Se vor atinge la amiză și 21 grade C, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab spre moderat.

Vremea frumoasă azi

La munte va fi o zi mai caldă decât normalul perioadei, cu cer senin, iar vântul va sufla cel mult moderat.

Astfel că, vremea se va menține caldă și frumoasă în toată țara, cu cer variabil spre mai mult senin. Vântul va sufla slab în cea mai mare parte a țării, cel mult slab până la moderat la munte și în sudul litoralului.

Temperaturile maxime se vor situa în general între intre 14 si 19 grade Celsius in Transilvania și Maramures, 18-23 de grade în Banat și Crișana, 16-21 de grade în Oltenia, Muntenia și Moldova si 13-18 grade în Dobrogea. Cele mai scăzute valori sunt așteptate să se înregistreze în sudul litoralului, ca urmare a influenței apei încă reci a Mării Negre.

În săptămâna 6-13 aprilie 2020, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile estice. De asemenea, regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în toată țara, în special în zonele montane.