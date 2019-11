Prognoza meteo, luni, 4 noiembrie. Vremea schimbă foaia! Ce temperaturi se vor înregistra

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o nouă prognoză pentru azi, 4 noiembrie. Meteorologii anunță o schimbare drastică. Iată meximele de azi și anunțul ultim al specialiștilor!

Astăzi, 4 noiembrie, meteorologii indică faptul că vremea va continua să se încălzează. Cerul va fi variabil, noros, iar în regiunile intracarpatice și cele montane este posibil să plouă, conform Administrației Naționaele de Meteorologie. Vântul va avea intensificări în zonele de vest, nord-vest și sud-est. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 17 și 24 de grade Celsius. Cerul va deveni mult mai noros în aproape toată țara în cursul serii. În zonele de vest și centru ale teritoriului României sunt prognozate ploi slabe.

„Din datele înregistrate în perioada 1961-2018 la staţiile meteorologice din reţeaua Administraţiei Naţionale de Meteorologie se constată că temperatura medie multianuală a lunii octombrie are valori cuprinse între 10 şi 12 grade Celsius în zonele de câmpie şi deal din Oltenia, Muntenia, Banat, Crişana, Dobrogea şi pe areale mai restrânse din Moldova. Pe litoral, în Delta Dunării şi izolat, în sud-vestul ţării, mediile depăşesc 12 grade Celsius. Valori între 8 şi 10 grade Celsius, sunt caracteristice Transilvaniei, Dealurilor Vestice, Maramureşului, celei mai mari părţi a Moldovei şi Subcarpaţilor. În depresiunile intramontane şi în zona montană joasă (sub 1.500 de metri) sunt caracteristice temperaturi medii cuprinse între 4 şi 8 grade Celsius. În zona montană înaltă (peste 1.500 de metri) aceste valori coboară până la 2 şi 4 grade Celsius, iar la Vf. Omu chiar sub 0 grade Celsius”

Administrația Națională de Meteorologie