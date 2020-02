Prognoza meteo ANM pentru weekend-ul 23-24 februarie. Vremea se schimbă radical. Revin ninsorile

Vremea se schimbă radical în weekendul 23-24 februarie 2019. Vine vântul intens îndeosebi în zonele montane, dar și ninsori. Ce anunță prognoza meteo pentru acest weekend.

Prognoza meteo ANM pentru weekend-ul 23-24 februarie

Pentru ziua de sâmbătă se anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, cu vreme destul de bună și cu câțiva stropi de ploaie în ținuturile estice și fulguieli trecătoare în zonele de munte. Vântul se va intensifica spre seară în masivele nordice.

Pentru ziua de duminică avem vreme schimbătoare și vânt accentuat în toată zona monană. În noaptea care vine, vântul se intensifică în jumătatea nordică a țării, unde sunt anunțate alte ploi, dar și lapoviță pe la munte.

Apoi, ziua de luni aduce vânt intens în mare parte din țară, dar și rafale puternice pe crestele Carpaților, în est și în sud-est. Mai pot apărea înonrări și ploi sporadice, iar pe la munte vor mai fi ninsori puține. Vremea se va răci din nou, iar noaptea temperaturile pot coborî sub zero graade C în mai multe zone.

Vremea București 23-24 februarie

Vântul va fi activ, dar temperaturile vor fi într-o ușoară creștere. Așadar, sâmbătă o să avem o vreme schimbătoare, dar scăpăm de ploi.

Duminică, vântul prinde putere și se încălzește, dar mai apar câțiva nori. Vor fi 13 grade la amiază și 6-7 grade pe timpul nopții, în noaptea următoare.

Luni va fi soare, dar vântul va abate cu intensitate. Maxima zilei poaate ajunge la 12 grade C, dar se mai răcește pe timpul nopii, când vor fi zero grade C.

Vremea la munte 23-24 februarie

Sâmbătă este așteptată vreme mai bună, dar și puțin soare și fulguieli în zona Carpaților Orientali. Vântul devine insistent în masivele nordice, apoi în restul zonei montane.

Duminică se anunță vreme schimbătoare, dar se mai încălzește. Sunt anunțate și lapoviță și vânt puternic îndeosebi în zonele de pe creastă.

Vântul va continua să sufle cu putere și a doua zi, adică luni. Vor ma fi și ceva înnorări și sunt posibile ninsori slabe.