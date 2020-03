Prognoza meteo ANM pentru luni, 9 martie. Ce anunță meteorologii

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o nouă prognoza meteo. Cum va fi vremea în toată țara și care sunt temperaturile maxime și minime pentru luni, 9 martie?

Meteorologii anunță faptul că valorile temice vor fi ceva mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, lucru valabil pentru toate regiunile țării. O abatere termică, însă, pozitivă de data aceasta, va fi în regiunile estice și sud-estice. Regimul pulviometric va fi în general în jumătatea nordică a țării, în special în extremitatea nordică a teritoriului. În restul țării, cantitățile de precipitații vor fi destul de apropiate de cele normale pentru această perioadă. Ultima avertizare a specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie este un cod galben de ploi care vizează județul Constanța. În general, vremea va fi închisă. Ploile își vor face apariția în zonele de sud și est, iar la munte precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare pe creste, iar la altitudini mai mici vor fi mixte. Maximele sunt cuprinse între 7 și 14 grade Celsius, iar minimele încadrate între 1 și 9 grade Celsius.

„Valabil de la : 09-03-2020 ora 6:15 până la : 09-03-2020 ora 9:00 In zona : Județul Constanta; Se vor semnala : ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m”

Administrația Națională de Metrologie