Profesoara ucisă de soţ în faţa copilei de 11 ani este înmormântată astăzi. Ce se întâmplă cu fetiţa în aceste momente, după ce a rămas orfană

Tragedia care a îndoliat o comunitate întreagă din Craiova a ajuns astăzi în cel mai dureros punct: înmormântarea profesoarei ucise de propriul soț. Familia, colegii și apropiații se pregătesc să își ia adio de la femeia de 44 de ani, în timp ce fiica de 11 ani a cuplului, martoră la oribila scenă, nu va fi prezentă la funeralii. Copila, rămasă orfană, este acum în grija mătușii sale și primește sprijin psihologic pentru a trece peste trauma imensă.

Fata, ținută departe de înmormântare

Decizia rudelor a fost clară: micuța nu trebuie să fie martoră la durerea celor mari și nici la ceremonia de înmormântare a mamei sale. În prezent, ea se află alături de sora victimei, unde specialiștii în psihologie încearcă să îi ofere suport emoțional și să îi atenueze șocul resimțit după ce și-a pierdut ambii părinți într-un mod brutal.

Tragedia s-a consumat chiar în apartamentul familiei, unde copilul a asistat la gesturile violente ale tatălui. O astfel de experiență lasă urme adânci, iar protejarea fetiței în aceste momente este considerată prioritatea absolută a rudelor.

Cum s-a derulat tragedia din Craiova

Drama a avut loc pe 21 august, în jurul orei 10:25, când polițiștii Secției 4 Craiova au fost alertați prin apel la 112 că un bărbat și-ar fi înjunghiat soția în propria locuință. Femeia, profesoară respectată, a fost găsită fără viață, iar soțul ei, inginer de profesie, era în apartament. La vederea polițiștilor și a jandarmilor, acesta a recurs la un gest extrem: s-a aruncat de la balconul apartamentului, aflat la etajul 1.

Potrivit medicilor, înainte de a se arunca, bărbatul s-a autoînțepat cu un cuțit, provocându-și mai multe răni grave la nivelul gâtului, pieptului și brațelor.

Lupta medicilor pentru a-l salva pe criminal

Echipajele SMURD ajunse la fața locului au reușit să îl resusciteze și să îl transporte la spital în stare critică. Medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova au încercat timp de ore întregi să îl stabilizeze, însă rănile multiple și politraumatismul suferit în urma căderii s-au dovedit fatale.

„Pacientul, de 45 de ani, a fost găsit în stop cardio-respirator, cu politraumatism prin precipitare și multiple plăgi înjunghiate. A fost resuscitat imediat, dus în sala de operație și a repetat stopul de mai multe ori. Din păcate, evoluția a fost rapid nefavorabilă. Cu toate eforturile depuse, pacientul a decedat la scurt timp”, a transmis SJU Craiova într-un comunicat oficial.

Vecinii, șocați de ce s-a întâmplat

Martorii din bloc au povestit că au auzit zgomote și țipete înainte ca poliția să ajungă. O vecină a mărturisit cu lacrimi în ochi:

„Au venit părinții fetei și mi s-a făcut rău, vă dați seama… era o fată bună. A fost greu, nici nu știu ce să mai spun”.

Despre bărbat, oamenii din jur au declarat că era o persoană retrasă, care nu prea interacționa cu vecinii. Nimeni nu anticipase o asemenea tragedie, mai ales că familia nu avea antecedente de violență.

Ancheta autorităților și semnalul de alarmă

Polițiștii și procurorii doljeni au deschis o anchetă pentru a reconstitui cu exactitate circumstanțele crimei. Deocamdată, motivele care l-au împins pe bărbat la acest gest rămân necunoscute.

Cazul readuce însă în atenție problema violenței domestice și a femicidului, fenomene tot mai des întâlnite și în România, dar despre care se vorbește mult prea puțin. Vecinii victimei au subliniat dureros acest aspect, amintind că „nu se iau măsuri suficiente pentru a preveni asemenea drame”.