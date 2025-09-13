Bătaie cu bâte şi topoare, în plină stradă, în Craiova. Imagini cu scandalul în urma căruia a murit un om, patru persoane au ajuns la spital

Într-o dimineață de sâmbătă, liniștea din Craiova a fost spulberată de un conflict extrem de violent desfășurat chiar pe una dintre arterele principale ale orașului. Scenele surprinse de martori arată cum mai multe persoane au transformat bulevardul Nicolae Romanescu într-un adevărat câmp de luptă, folosind bâte, topoare și alte obiecte contondente.

Imagini șocante surprinse pe bulevardul Nicolae Romanescu

Filmările apărute în spațiul public arată cum zeci de bărbați s-au luat la bătaie în plină stradă, în văzul trecătorilor. Înarmați și pregătiți pentru confruntare, aceștia s-au lovit fără milă până când mai mulți dintre ei au căzut la pământ. Unul dintre bărbați a fost surprins prăbușindu-se inert, în timp ce altul abia reușea să se târască spre mașină, în încercarea disperată de a scăpa din mijlocul violențelor.

Conflictul, potrivit polițiștilor, ar fi avut loc între două clanuri rivale, iar intensitatea cu care s-a desfășurat a șocat chiar și forțele de ordine ajunse la fața locului.

Intervenția polițiștilor și primele rețineri

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat dimineața, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de polițiști și jandarmi. Cu toate acestea, când autoritățile au ajuns pe bulevard, scandalul era deja în desfășurare, iar victimele erau întinse la pământ.

„În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane. La fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști și jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului. La scurt timp, aceștia au fost prinși de polițiști în localitatea Braniște”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

În urma scandalului, un bărbat și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Inițial, trei suspecți au fost reținuți, iar ulterior polițiștii au reușit să îi prindă și pe ceilalți implicați, în comuna Podari.

Toți suspecții, duși la audieri

Polițiștii au confirmat că în prezent toate persoanele implicate se află în custodie.

„În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţişti, au fost prinse, în comuna Podari, încă două persoane, care ar fi fost implicate în eveniment, acestea fiind conduse la audieri. În acest moment, toate persoanele implicate în eveniment se află în custodia poliţiştilor”, a mai transmis IPJ Dolj.

Având în vedere gravitatea faptelor, cazul a fost preluat de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, care coordonează ancheta pentru stabilirea exactă a circumstanțelor și pentru luarea măsurilor legale.

Impactul unui conflict care a zguduit orașul

Incidentul a lăsat în urmă un oraș șocat și o comunitate alarmată de nivelul violenței care s-a putut manifesta în plină zi, pe un bulevard central. Pentru locuitori, imaginile circulă ca un avertisment al fragilității siguranței publice și al pericolului pe care îl pot reprezenta rivalitățile dintre grupările violente.

În paralel, autoritățile continuă cercetările pentru a stabili motivele conflictului și eventualele conexiuni dintre persoanele implicate. De asemenea, procurorii vor decide ce acuzații vor fi formulate, de la omor la tulburarea ordinii publice și alte fapte de violență.