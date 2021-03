Profesoară imunizată cu serul AstraZeneca, pusă la pâmânt din cauza reacțiilor adverse: „Nu pot urca două, trei trepte”

Apar informații tulburătoare cu privire la reacțiile adverse apărute în urma vaccinării cu serul produs de AstraZeneca. O profesoară din România și-a făcut curaj să povestească despre chinul pe care îl trăiește de când s-a vacinat. Starea de sănătate a femeii s-a înrăutățit, iar aceasta nu mai poate să desfășoare nicio activitate.

În ciuda tuturor informațiilor apărute în spațiul public, medicii ne dau asigurări că lucrurile sunt în regulă, iar oamenii se pot vaccina liniștiți. La o mare parte din populație, imunizarea a decurs fără probleme majore, doar cu reacții clasice de febră, dureri de cap sau dureri musculare.

Au fost, însă, cazuri în care oameni aparent sănătoși au decedat la scurt timp după vaccinare. Din nou, autoritățile și medicii ne transmit că lucrurile sunt sub control. Posibil să fie, posibil să nu.

Un caz șocant a fost prezentat de Antena3, cu puțin timp în urmă, după ce o profesoară a povestit drama pe care o trăiește după ce s-a vaccinat. Femeia s-a imunizat cu ser produs de AstraZeneca, însă nu a fost vorba de lotul cu probleme raportat de alte țări europene.

Cu toate acestea, pacienta a rămas cu sechele majore și nu știe ce să facă pentru a reveni la viața de dinainte.

Cadrul didactic a povestit că în urma vaccinului a dezvoltat o reacție adversă îngrjorătoare, respectiv tahicardie, o accelerare a frecvenței bătăilor inimii de peste 90 de pulsații pe minute. Femeia a înregistrat 120 de bătăi pe minut, iar în plus, se luptă cu o oboseală cronică, care o împiedică să desfășoare orice activitate fizică.

”Deși domnul Valeriu Gheorhiță ne-a spus să nu ne panicăm, eu am început să mă panichez când am văzut că am o tahicardie, am ajuns la 120 de bătăi pe minut. Acum vorbesc atât de sacadat nu pentru că am emoții, ci pentru că obosesc în urma vaccinului pe care l-am făcut.

M-am vaccinat în 22 februarie, cu vaccinul AstraZeneca. Mai întâi am avut efectele adverse comune, ca să zic așa, febră, frisoane, la vreo 2-3 zile am avut niște dureri de cap groaznice, după care am observat că am aceste edeme ale picioarelor.

De atunci am și un tremur, nu pot urca două-trei trepte pentru că obosesc”, a declarat pacienta, potrivit sursei citate.