Produsul neașteptat care poate să apară în Lidl sau Kaufland România. Americanii au primit aprobarea

În ultimii 20 de ani, cel puțin, știința a evoluat extrem de mult, iar asta a dus la generarea de noi controverse. În spectrul alimentar, cercetările, deși parte din ele sunt în beneficiul uman, nu toate sunt agreate de marile lanțuri de magazine și, implicit de consumatori. Așa se face că azi vorbim de produsul neașteptat care poate să apară în Lidl sau Kaufland România, pentru care, deja, americanii au primit aprobarea de a-l testa pe piața de profil.

Înformațiile de ultimă oră spun că americanii au primit aprobarea pentru a comercializa astfel de produse. Carnea crescută în laborator va putea fi vândută pentru prima dată consumatorilor din SUA, guvernul federal acordând permisiunea ca două întreprinderi distincte să își ofere produsele de pui.

Atât Upside Foods, cât și Good Meat, companiile care au creat acest produs, au declarat în cursul zilei de ieri, 21 iunie a.c., că au primit permisiunea din partea Departamentului pentru Agricultură al SUA de a produce și de a vinde carne de pui care a fost crescută dintr-un grup de celule animale de probă în cuve metalice mari.

Aprobarea înseamnă că SUA devine a doua țară din lume, după Singapore, care permite vânzarea de carne obținută din celule animale, o descoperire prezentată de industria emergentă ca fiind mai bună atât pentru animale, care nu sunt rănite în acest proces, cât și pentru mediu. Ambele companii au primit anterior aprobarea din partea US Food and Drug Administration.

Americanii au primit aprobarea de la USDA pentru ”pui cultivat cu celule”

USDA a emis aprobarea pentru Good Meat, o filială a Eat Just, împreună cu Upside Foods. Ambele companii primiseră deja aprobarea cu câteva luni înainte din partea U.S. Food and Drug Administration, care a declarat că puiul cultivat în laborator al fiecărei companii este sigur pentru consumul uman. Ca urmare a acestei decizii, USDA va inspecta unitățile de producție a cărnii de cultură, la fel ca și fabricile de procesare a cărnii și abatoarele tradiționale.

Carnea produsă de Upside Foods și Good Meat va fi etichetată ca ”pui cultivat în celule” atunci când va fi vândută consumatorilor. Good Meat a primit, de asemenea, aprobarea de a-și vinde carnea cultivată în Singapore, unde este disponibilă pentru consumatori din decembrie 2020. Partenerul de producție al Good Meat, Joinn Biologics, a primit, de asemenea, aprobarea USDA pentru a produce carnea cultivată. De asemenea, Upside Foods a primit deja prima comandă de pui cultivat.

Cercetările controversate despre crearea cărnii în laborator

Din ce în ce mai multe voci au început să critice în termeni duri ultimele cercetări în acest domeniu, spunând că acest produs, carnea de laborator cultivată poate agrava schimbările climatice. Deși cercetătorii caută alternative la carnea tradițională, deoarece creșterea animalelor contribuie la creșterea temperaturii globale, cu toate acestea, carnea crescută în laborator poate înrăutăți situația în anumite circumstanțe.

Cercetătorii spun că acest lucru depinde de modul în care este produsă energia necesară pentru fabricarea cărnii de laborator. Există o îngrijorare tot mai mare cu privire la impactul consumului de carne asupra planetei. Se estimează că aproximativ un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră care determină creșterea temperaturilor provin din agricultură.

Producția de carne de vită este considerată cel mai mare vinovat, bovinele emițând metan și protoxid de azot din dejecții, dar și din procesele lor digestive. Există, de asemenea, alte gaze rezultate din aplicarea de îngrășăminte pe terenuri, din conversia terenurilor pentru pășuni sau producția de furaje.

Din cauza acestor efecte asupra climei și din cauza unei serii de alte preocupări legate de aspecte precum bunăstarea și durabilitatea, oamenii de știință au încercat în ultimii ani să dezvolte carne care poate fi crescută din celule animale în fabrici sau laboratoare. Un avantaj perceput ar fi emisiile mult mai reduse de gaze cu efect de seră, în special de metan.

Startup-urile vor trebui să convingă consumatorii

Chiar și înarmate cu bani și cu aprobarea autorităților de reglementare, întreprinderile nou înființate în domeniul cărnii cultivate se confruntă cu multe obstacole înainte ca produsele lor să devină tradiționale. Companiile încearcă să afle cum să creeze bioreactoare suficient de masive pentru a le permite să atingă o scară.

Mediile scumpe, inputurile care alimentează celulele, mențin prețurile pentru produsul finit foarte ridicate. În plus, startup-urile vor trebui să convingă consumatorii că vor să mănânce carne crescută în laborator și nu la fermă.

Dar așteptările sunt mari pentru această industrie, dacă va reuși să depășească aceste obstacole. Până în 2030, se preconizează că carnea cultivată ar putea asigura până la jumătate din 1% din aprovizionarea cu carne la nivel mondial, reprezentând miliarde de kilograme și vânzări de 25 de miliarde de dolari.