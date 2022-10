Produsul de 10 lei care face minuni pentru tenul tău. Vedeta din România care îl recomandă: ‘Foarte ieftin’

Există un produs ieftin și foarte bun care ajută doamnele și domnișoarele să aibă un ten impecabil. Cu siguranță un chip fără pete sau coșuri oferă o altă încredere. Majoritatea femeilor încearcă zilnic să găsească diverse trucuri naturale și simple care să le ajute în privința pielii din zona feței. O vedetă de la noi a mărturisit care este secretul ei și le-a recomandat urmăritoarelor să îl folosească pentru că efectele se vor vedea cu siguranță.

Cu siguranță toate doamnele și domnișoarele încearcă des diverse trucuri pentru înfrumusețare. Multe dintre acestea doresc opțiuni simple, cât mai naturale și ieftine. Octavia Geamănu a sărit în ajutorul urmăritoarelor și le-a oferit secretul ei pentru un ten impecabil.

Vedeta are 39 de ani și este des întrebată de internauți care sunt obiceiurile ei pentru o piele frumoasă, sănătoasă și luminoasă. Blondina a dispărut de o vreme de pe micile ecrane, dar a rămas totuși în atenția tuturor pe rețelele de socializare.

Fosta știristă de la Antena 1 nu mai este implicată în niciun proiect, dar își ține fanii la curent în special pe Instagram. Recent, cea din urmă a vorbit despre ritualul ei pentru a avea un ten perfect. Ea a mărturisit că își cumpără des măști care pot fi găsite la orice supermarket.

Fosta jurnalistă își achiziționează des astfel de produse care conțin: acid hialuronic, colagen sau vitamina C. Vedeta a recomandat femeilor să le folosească fără să stea pe gânduri pentru că au un efect fantastic și nu sunt deloc periculoase pentru orice tip de piele. Vedeta le asigură pe doamne și domnișoare că o să rămână cu fața foarte hidratată.

„Sunt fără tratamente corporale, că nu am ce să mai modelez. În schimb, pentru ten și pentru păr, aici cred că ne-ar trebui mult timp să povestesc ce fac. Pentru ten folosesc o dată la 2-3 zile măști dintre acelea cu șervețel, cu acid hialuronic, colagen, vitamina C, care se găsesc în orice supermarket.

Cu 10-15 lei obții un ten senzațional în 15 minute. O dată la 2-3 zile, chiar recomand fiecărei femei de pe planetă să le folosească fără ezitare! O să vadă diferența. Să se țină de ele și să le folosească constant vreo 2-3 săptămâni și o să vadă cât de hidratat e tenul și strălucitor, mai ales dacă trebuie să meargă la vreun eveniment”, ne dezvăluia Octavia într-un interviu, potrivit click.ro.