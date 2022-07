Când intră pe post Irina Ursu, înlocuitoarea Octaviei Geamănu la Observatorul de weekend. Am aflat toate detaliile EXCLUSIV

De o lună, Octavia Geamănu nu a mai intrat pe post la Antena 1, unde a prezentat în ultimii 5 ani Observatorul de weekend. Irina Ursu este înlocuitoarea ei la jurnalul de seară, aceasta urmând să intre pe post de mâine, 16 iulie, așa cum a aflat în exclusivitate Impact.ro, conform unor surse din interiorul postului TV.

Irina Ursu este noua vedetă pe care șefii din Antene mizează. De la începutul acestui an, tânăra a lucrat la Aleph, televiziunea lui Adrian Sârbu, iar timp de 4 ani, până în 2018, a fost jurnalist la Pro TV Cluj.

Octavia Geamănu a fost scoasă de pe sticlă de o lună, ea aflând vestea la întoarcerea din concediu. În toată această perioadă, în locul ei, la pupitrul Observatorului au prezentat știrile, prin rotație, alte colege, printre care și Mihaela Călin.

A fost de fapt o perioadă de tranziție, până când Irina Ursu, înlocuitoarea Octaviei Geamănu a fost pregătită pentru a fi gazda jurnalului de seară de la Antena 1.

Impact.ro a contactat-o pe Octavia Geamănu, care merge în fiecare zi la job:

Debarcarea ei de la Observatotul de weekend are loc la fix 10 ani de când prezintă jurnale la Antena 1. Pe 24 iulie 2011, Octavia Geamănu își făcea debutul la pupitrul Observatorului.

Cu două zile în urmă, la un eveniment monden, am vorbit cu știrista despre traseul ei în televiziune. Înainte să vină la București, ea a lucrat câțiva ani la Antena 1 Târgu Jiu.

„Au fost 2 ani și jumătate de hard work and dedication. Am fost reporter, corespondent, producător de emisiuni, realizator de emisiuni, prezentator de știri locale, editor, șofer, mai puțin cameraman. A fost școala vieții mele.

Pe toate le-am făcut, pentru că în teritoriu, e complicată treaba cu resursele, le faci pe toate sau stai acasă. În 2007 am venit în București și am început să prezint jurnalul, primul Observator în iulie 2011.

Practic știu cum a trecut fiecare zi, știu cât am muncit ca să fiu unde sunt. Mi-am construit cariera efectiv prin muncă, nu pe ochi frumoși, nu pe zâmbete. Nu am câștigat niciun post la loz în plic, am muncit și sunt unde sunt, am această imagine datorită muncii și eforturilor depuse.

Și dacă se trezește nu știu cine să zică nu știu ce, să zică până nu o mai putea, pentru că eu știu cine sunt și cum am muncit să ajung unde sunt. Orice ar fi, nimeni nu poate să îmi ia ceea ce știu să fac.

Eu sunt Octavia Greamănu punct. Nu trebuie să fiu de la Antena 1 sau de la Observator. Sunt Octavia Geamănu, merg pe stradă și știe lumea că sunt Octavia Geamănu”, declara, pentru Impact.ro, vedeta Antenei 1 în urmă cu două zile.