Produsul cu care Lidl România vrea să dea lovitura. Este foarte ieftin, ce apare de luni în magazine

Care este produsul cu care Lidl România vrea să dea lovitura! Produsul este foarte ieftin și apare de luni, 19 septembrie 2022, în toate magazinele Lidl din România. Gigantul vrea să își impresioneze clienții cu acest produs. Se va face coadă la supermarket pentru ca produsul să ocupe un loc în baia cât mai multor români! Iată despre ce este vorba!

Produsul cu care Lidl România vrea să dea lovitura

Lidl România și-a pregătit deja gama de oferte pentru săptămâna care va veni. Produsele cu care vrea să își impresioneze clienții sunt diverse. Astfel, începând de luni, 19 septembrie 2022, Lidl are produse și oferte variate. Spre exemplu, la mâncare, te poți delecta cu gusturi tradiționale românești ale preparatelor din carne, la prețuri de neratat.

Oferte sunt și la bere, dar și alte produse. Însă în afară de ofertele alimentare, Lidl vrea să își impresioneze clientela cu un produs ieftin, însă foarte util în baia fiecărui român. Mai exact, este vorba despre aparatul de tuns părul și barba, cu acumulator, din gama Silvercrest Personal Care.

Prețul acestui produs cu care Lidl vrea să dea lovitura este 69,99 Lei pentru o bucată. Aparatul vine și cu accesorii incluse: 2 piepteni variabili, foarfeci, pieptăn, geantă pentru păstrare, pensulă de curățare, ulei pentru pieptăn și adaptor de rețea. Garanția pentru acest produs este de 3 ani.

Aparatul de tuns părul și barba din oferta Lidl de săptămâna viitoare este util în baia oricărui român. Aparatul poate fi transportat, de asemenea, și în bagaje, în călătoriile tale.

Alte oferte Lidl atractive la raft

Însă ofertele de săptămâna viitoare ale supermarketului Lidl nu se opresc aici. Doamnele care vor să aducă un aer proaspăt în dormitoarele lor pot achiziționa pilota „4 anotimpuri”, marca Livarno Home, la prețul de 149 de lei. Dimensiunile acestei pilote sunt: 180 x 200 cm, 1 set. De asemenea, o pernă din aceeași gamă, de dimensiuni 40 x 60 cm, costă 40 x 60 cm. În gama Livarno Home de la Lidl mai poți găsi și perna pentru îmbrățișat, la prețul de 59,99 lei bucata.

Acest tip de pernă se poate folosi și în timpul sarcinii ca pernă de sprijin, de alăptat sau ca pernă dublă de susținere. Perna are dimensiunile: 145 x 40 cm. Nu în ultimul rând, dormitorul tău poate căpăta un aspect nou și un confort sporit toamna asta și datorită păturei din microfibră, la prețul de 44,99Lei pentru 1 buc. Dimensiunea acestei pături este de 150 x 200 cm.

În ce privește bunătățile inspirate din bucătăria tradițională românească, Lidl va avea la raft, începând de luni, produse delicioase, la prețuri extrem de atractive. Astfel, marca „Cămara noastră„ are tobă de curcan la prețul de 3,79Lei, per 100 g, scrumbie de Dunăre, afumată, la prețul de 9,99Lei per 100 g, șunculiță țărănească la 3,29Lei per 100 g, dar și alte asemenea produse care, cu siguranță, îți vor încânta gusturile. Poți vedea toate ofertele Lidl pentru săptămâna viitoare AICI.