Produsul care te scapă de praful din casa ta. Trucul genial pentru a face curat mai rar

Mulți oameni își doresc să aibă un parfum proaspăt după curățenie, dar pentru asta trebuie să folosești produsele bune. Mediul urban este un loc favorizant pentru particulele care se formează de la poluare, polen, trafic și alte materiale care plutesc prin atmosferă. Praful creat în locuințele noastre este format în proporție de 90% din particule cu impurități care plutesc prin atmosferă, celule moarte de piele, scame sau fibre de țesături. Cum să scapi de acesta și să ai mereu o casă curată?

Ce produs te scapă de praf: truc genial pentru locuința ta

Poți să scapi de praful din casă cu un singur ingredient. O gospodină a aflat un truc eficient pe care îl poți face tu. Apariția prafului îi descurajează pe cei care se străduiesc îndelung să aibă mereu o casă curată.

Mobila și pervazurile ferestrelor devin prăfuite din diverse cauze. Problema aceasta se agravează în special în sezonul cald, când vate vântul puternic sau în serile cu averse de vară.

Locuința rămâne adesea acoperită de praf. Poate o să te surprindă, dar balsamul de rufe este răspunsul întrebărilor tale. Trebuie doar să alegi un produs cu efect antistatic. Recomandarea se datorează naturii prafului.

El este electrificat și are astfel capacitatea de a se lipi rapid de diferite suprafețe. Un aparat de aer condiționat folosit ar lipi praful de proprietatea menționată mai sus.

Pune o jumătate de capac de balsam la o jumătate de litru, înmoaie o cârpă în soluție și folosește-o pentru a șterge suprafața. Cu siguranță invitații tăi vor fi mulțumiți și de mirosul proaspăt.

Obiecte care atrag praful

Praful se formează rapid și se poate pune peste tot în apartamentul sau casa ta. Unele din cele mai predispuse zone unde se poate depune sunt suprafețele elementelor de mobilier precum: rafturi, birouri, mese, obiecte electronice sau pe pervaz.

În afară de aceste zone, nu uita de colțuri, sub pat, sub noptieră sau sub mobilier. De asemenea, există și obiecte care sunt un mediu favorabil pentru acesta.

Este vorba în general de țesături cu suprafețe mari care înmagazinează praful. Cel mai des întâlnite într-o casă sunt: perdele, draperii, fețe de masă, perne, covoare, mochete sau perne decorative.

Specialiștii recomandă să folosești aspiratorul corect atunci când faci curățenie. Aspiră zonele cu trafic intens de două ori pe săptămână.

Aspiră cu mișcări continue și lente pe aceeași zonă în toate direcțiile și nu uita să utilizezi filtre de înaltă performanță ce sunt certificate pentru captarea eficientă a particulelor de praf, polen, acarierni și alergeni invizibili.