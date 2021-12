Produsul bunicii de la țară care l-a îmbogățit pe acest român. La magazinul lui e coadă tot timpul

În România, după 1990 au apărut tot felul de mici afaceri, de familie, bazate în mare pe produse și rețete din familie. Așa se face că în 2014, un tânăr antreprenor avea ideea de a deschide un spațiu comercial unde a început să vândă scovergi, făcute după o rețetă a bunicii sale. Astăzi Mircea Ion are o afacere înfloritoare și se gândește să deschidă mai multe locații.

În urmă cu 7 ani tânărul Mirea Ion căuta o modalitate de a face ceva bănuți, și a tot încercat să găsească rețeta sucesului. Tânărul antreprenor povestește că totul a plecat de la o constatare simplă. Peste tot pe unde a mers, în București și în țară, a văzut că sunt locații de tip fast-food, dar toate cu produse de origine orientală, dar niciunul cu produse autohtone, românești. După ce a testat piața, a găsit în cele din urmă locul cu cel mai bun vad de clienți, în Centrul Vechi al Bucureștiului, unde a investit 20.000 de euro într-o locație, și a început să vândă scovergi făcute după rețeta bunicii.

„Am deschis Scovergăria Micăi în 2014. Am văzut că peste tot în ţară şi în Bucureşti sunt fast-fooduri cu mâncare orientală, cu shaorma, dar nimic românesc. M-am gândit cum să promovez, în regim de fast-food, un produs românesc cunoscut. Eram pe stradă în ziua în care mi-a venit ideea cu scovergile, am avut un declic. O lună de zile am tot căutat un spaţiu comercial.

Mergeam cu maşina, pe jos, cu metroul, ieşeam la gurile de metrou şi, într-o seară, când mergeam spre casă cu un taximetrist, l-am întrebat dacă ştie vreun spaţiu bun, cu trafic pietonal. Şi mi-a spus că dacă vreau ceva bun să merg în Centrul Istoric. Am căutat şi l-am găsit pe acesta. Nu avea poze, nu avea nimic. Am venit să îl văd, am stat, am numărat potenţialii clienţi vreo trei zile – oamenii care treceau pe stradă – şi după aceea am hotărât să rămânem aici.”. povestește Mircea Ion pentru Business Magazin.