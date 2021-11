Lanțul de restaurante fast-food care va băga bețe în roate celor de la McDonald’s și KFC. Ținta e senzațională

În urmă cu 47 de ani, în New Orleans, Louisiana, s-a născut o senzație de gust. Ceea ce a început cu un mic restaurant și o idee mare s-a transformat într-o nebunie care a cuprins întreaga lume. În 1972, Alvin C. Copeland Sr. deschide „Chicken on the Run” în suburbia Arabi din New Orleans, care servește pui prăjit tradițional din sud. După câteva luni de performanță slabă, el redeschide restaurantul ca „Popeyes”, după numele personajului Popeye Doyle din filmul The French Connection. DIn acel moment limita a fost doar cerul.

Popeyes, de la un brand local, la o rețea internațională

Din 1976, când deschide primul restaurant în franciză în Louisiana, până în 1985, Popeyes deschide 500 de restaurante, ultimul fiind deschis în Landover, Maryland, punând brandul pe picior de egalitate cu concurenții naționali. În 1985 lanțul de fast-foods Popeyes devine cel de-al treilea lanț de restaurante cu servicii rapide în funcție de numărul de unități.

În 1991, Popeyes își extinde prezența internațională în Kuala Lumpur, Malaezia. În anul următor, în 1992, America’s Favorite Chicken Company, cunoscută și sub numele de AFC Enterprises, Inc., este înființată și cumpără atât Popeyes, cât și Church’s Chicken®.

Din 1993 până în 2002, când lanțul de fast-food își sărbătorește aniversarea de 30 de ani, Popeyes intră într-o nouă eră de creștere, deoarece PLK începe să actualizeze aspectul restaurantelor Popeyes. Astfel depășește pentru prima dată pragul anual de vânzări de un miliard de dolari și primește Premiul „MenuMasters” pentru Louisiana Legends pentru mâncărurile sale din orez.

Popeyes devine cel de-al doilea lanț de restaurante cu servicii rapide în funcție de numărul de unități și sărbătorește noile restaurante cu design de patrimoniu din Atlanta, GA.

Poziționarea mărcii schimbă traseul companiei

În 2008, Popeyes lansează poziționarea mărcii BONAFIDE®, iar brandul se reinventează ca Popeyes® Louisiana Kitchen, pe baza rădăcinilor sale de lungă durată în bucătăria inspirată din Louisiana. Aceasta include un nou logo, produse noi distinctive și o nouă campanie publicitară care prezintă „LOUISIANA Fast.”. În anul următor, în 2009, Popeyes lansează Butterfly Shrimp Tackle Box.

Din 2010, Popeyes introduce Wicked Chicken and Cane Sweeeet Iced Tea™ și câștigă Premiul „MenuMasters” pentru cea mai bună ofertă cu durată limitată, iar în 2011 Popeyes deschide al 2000-lea restaurant în Memphis, Tennessee. În 2010, Fundația Popeyes, Inc. anunță un parteneriat pentru a beneficia de programul ProStart®.

După câțiva ani, în 2012, Popeyes sărbătorește cea de-a 40-a aniversare și anunță planuri pentru remodelarea la nivel de sistem a restaurantelor sale și un parteneriat cu un brand emblematic din Louisiana pentru a lansa Zatarain’s Butterfly Shrimp.

Lanțul de restaurante fastfood în România

Primul restaurant Popeyes din România este programat să se deschidă în 2022. Brandul Popeyes și Sterling Cruise au anunțat un nou acord de dezvoltare exclusivă pentru a crește brandul Popeyes în România, cu angajamentul de a deschide 90 de restaurante în următorii zece ani. Aceasta va fi prima intrare a lanțului de restaurante în regiune.

„Suntem încântați să împărtășim vești mari din România, unde am anunțat planuri ambițioase de a aduce țara unul dintre cele mai populare restaurante cu pui prăjit din lume. Popeyes este unul dintre mărcile de restaurante cu cea mai rapidă creștere din SUA. Intrarea noastră în România ilustrează angajamentul nostru de a servi amestecul nostru de mirodenii, arome și experiență pentru mai mulți oaspeți din întreaga lume.”, spune David Shear, președinte, Popeyes Louisiana Kitchen, International Markets.

Acest acord marchează o continuare a planurilor de expansiune în Europa, unde brandul restaurantului este deja prezent în Spania și Elveția. Este programat să se deschidă la sfârșitul acestui an în Marea Britanie.

„Suntem incredibil de mândri să aducem celebrul brand Popeyes mesenilor din România. Oaspeții noștri vor adora experiența emblematică Popeyes și puiul incredibil care face acest brand atât de faimos în întreaga lume. În plus, această nouă intrare pe piață va contribui la economia românească prin crearea a sute de noi locuri de muncă în următorii ani. Nu am putea fi mai entuziasmați.”, spune un purtător de cuvânt al Sterling Cruise.

Restaurantele vor avea ecrane digitale de comandă, comandă mobilă, serviciu la masă și livrare, astfel încât oaspeții să poată comanda și savura în mod convenabil mâncarea delicioasă, așa cum preferă. Sterling Cruise este un grup de restaurante multibrand infiintat in 2014 care opereaza in prezent aproape 40 de restaurante in toata Romania.

Aceleași rețete Popeyes de 50 de ani, dar o nouă experiență

Compania a urmat aceeași rețetă de aproape 50 de ani, celebrul său pui prăjit este marinat timp de cel puțin 12 ore, aluat și pane manual, apoi gătit lent la perfecțiune folosind o tehnică de gătit brevetată. Meniul este gestionat de o echipă internă de bucătari pregătiți profesional, cu o pasiune pentru a onora trecutul, în timp ce inovează aroma, mâncarea și tradițiile Louisiana.

Pe lângă mâncarea sa delicioasă, Popeyes se angajează să ofere clienților o experiență de cea mai bună calitate, atât în ​​restaurant, cât și online. Brandul își aduce experiența digitală lider pe piață în România, punând accent pe realizarea comenzilor de mâncare cât mai simple posibil.