Produsele Lidl România care apar de luni în magazine. Au un preț imbatabil, clienții se vor bate pe ele

Lidl România vine cu oferte avantajoase, începând de luni, 11 iulie 2022. Au un preț imbatabil, iar clienții se vor bate pe ele. De la carne și produse din carne, până la înghețată, alte dulciuri și bere, poți găsi oferte atractive. De asemenea, tot de luni 11 iulie 2022, clienții se pot delecta cu produse care aparțin bucătăriei în stil iberic.

Produsele Lidl România care apar de luni în magazine

De luni, 11 iulie 2022, ai acces la produse din bucătăria iberică, la prețuri foarte bune. Spre exemplu, ai salam țărănesc spaniol la prețul de 13.99 lei, Jamon Serrano Gran Reserva la 7. 49 lei, cârnați Chorizo la prețul de 16.99 lei, Chorizo feliat la prețul de 6.49 lei, fructe de mare – produse congelate, precum creveți cu sparanghel la prețul de 12.99 lei, mix de fructe de mare la prețul de 31.99 lei pe 880 grame, scoici și midii sote, la 12.99 de lei, selecție tapas spaniole la prețul de 19.99 de lei, selecție de brânzeturi spaniole la prețul de 14.99 de lei, dar și alte produse specifice.

De luni, 11 iulie 2022, ai oferte și la Lidl Plus. Spre exemplu, piept de porc fără os costă de luni prețul de 9.49 de lei, Șuncă de Praga feliată la prețul de 7.82 de lei, unt Pilos la prețul de 10.99 de lei, cârnați oltenești la prețul de 8.99 de lei.

Tot la Lidl ai scăricică de porc la 2.29 de lei, pentru 100 de grame, cârnați groși de mangalița, stoc limitat, la 19.99 lei, salam de Sibiu Cămara Noastră la prețul de 20,99 de lei, ceafă de porc cu os feliată la prețul de 1.79 de lei. Oferte găsești și la bere blondă. Spre exemplu, bere blondă Heineken la prețul de 3,75 lei, la sticlă de 0.33 l.

Despre Lidl

Lidl este un lanț de magazine de tip discount fondat în Germania, operat de concernul Lidl Stiftung & Co. KG care are sediul în orașul Neckarsulm. Lidl deține are 10.000 de magazine la nivel internațional, situate în Germania, Franța, Austria, Belgia, precum și în alte țări din Europa de Vest, Europa Centrală, Europa de Nord și Europa de Est.

Lidl apasă pedala expansiunii în Italia, mai exact 150 de noi magazine în 2024. În 2021, discounterul Lidl a raportat anul trecut o cifră de afaceri de 5,9 mld. euro pentru piața din Italia, în creștere cu 6,9% comparativ cu 2020. Lidl a anunțat intenția de a deschide 150 de noi magazine în 2024, făcând o investiție de 1,5 mld. euro.

În România, retailerul a intrat pe piață în urmă cu un deceniu, prin preluarea discounterului Plus.