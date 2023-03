Produsele de 8 martie care vor face furori în magazinele Lidl România. Sunt la prețuri imbatabile

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, care are loc pe 8 martie, retailer-ul german Lidl vine cu oferte deosebite pentru doamne dar cumpărate de domni. Așa că, află care sunt produsele de 8 martie care vor face furori în magazinele Lidl România, și toate sunt la prețuri imbatabile.

Ziua Internațională a Femeii în versiunea LIDL

Ziua de 8 martie este marcată în fiecare an și este o zi de conștientizare la nivel mondial, în care punem în lumină realizările pe care femeile le-au făcut în sfera culturală, politică și socio-economică.

Acestea fiind spuse, ne oferă, de asemenea, ocazia de a face cadouri femeilor din viața noastră, indiferent că vorbim de mama, bunica, soția sau iubita. Și ce modalitate mai bună, decât să dai o fugă în magazinele Lidl România pentru a descoperi ofertele de Ziua Internațională a Femeii în versiunea LIDL.

Ca și în anii trecuți, retailer-ul va puncta și această zi fie în magazinele din toată țara, fie, de ce nu, prin aplicația Lidl Plus. De exemplu, în anii trecuți, cu această ocazie, femeile utilizatoare au putut lua gratuit câte un baton de ciocolată Premium.

Nu știm dacă și în acest an va exista o ofertă de acest gen, doar prin aplicație, dar ceea ce știm cu siguranță este că oferta cu produsele de 8 martie va face furori în magazinele Lidl România, așa că dragi bărbați, hai să vedem despre ce oferte este vorba.

Vezi și: Ce flori nu se oferă niciodată de 8 Martie. Nu comite această greșeală chiar de Ziua Femeii

Lista cu produsele de 8 martie care vor face furori în magazinele Lidl România

Pentru că se apropie ziua de 8 Martie, doamnele din viața noastră merită un cadou inedit, fie unul dulce, dar atenție la ce și cât mâncați doamnelor, doar țineți la siluetă, dar și cadouri parfumate. În lista cu produsele de 8 martie din magazinele Lidl România, bărbații vor găsi cel puțin 14 produse pe care le pot achiziționa și oferi sub formă de cadouri doamnelor din viața lor.

Vorbeam de cadourile dulci, iar lista cu produsele de 8 martie care vor face furori în magazinele Lidl România, conține, de exemplu, o „Selecție aperitive”, marca For you, la doar 17,99 lei pentru 300 g, sau, de ce nu, un pachet cu „Gnocchi în formă de inimă”, tot marca For you, la un preț de numai 9,99 lei pentru 500 g.

Lista mai conține și alte asemenea cadouri dulci, și anume un „Sufleu de ciocolată Red Velvet For you”, la 12,99 lei, sau „Trufe belgiene cu cacao J.D.Gross”, la un preț de doar 8,99 lei pentru 175 g. Lista cu produsele de 8 martie din magazinele Lidl România conține printre atâtea dulciuri și cadouri parfumate, și anume un set complet, format din 4 produse de 75 ml, de „Apă de parfum, pentru femei”, de la Suddenly, la un preț de 15,99 lei, cu un discount de 30%. După cum vedeți dragi bărbați, oferta de 8 martie de la Lidl este generoasă, dar dacă vreți să vedeți ce mai conține, o puteți consulta și ulterior să vă decideți ce cadouri puteți face.