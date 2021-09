Produsele cu care Auchan a dat lovitura. Toţi românii se înghesuie să le cumpere când apar la raft

Românii sunt înnebuniți după anumite produse de la Auchan. Celebrul lanț de supermarket-uri a dat lovitura cu ele. Ce iubesc toți clienții? Le cumpără imediat cum apar pe rafturi.

Produsele Auchan care i-au cucerit pe români

Auchan a deschis astăzi magazinul cu numărul 10 „O nouă viață by Auchan” cu ajutorul căruia comercializează haine folosite. Proiectul a prins viață în parteneriat cu retaileri de profil. Noul magazin de acest gen este situat în hipermarket-ul din Craiova din cadrul Electroputere Parc și are 43 de mp.

Magazinul cu haine second-hand oferă clienților articole vestimentare la prețuri cuprinse între 5 și 150 de lei. Proiectul de economie circulară a fost demarat în luna februarie a anului curent, iar în luna septembrie a reușit să aducă în atenția românilor al 10-lea magazin, potrivit unui comunicat al companiei.

Parteneriatul actual al retailer-ului este cu un lanț local de magazine de modă MONIQUE INVESTMENT. Românii pot să găsească acolo colecții vestimentare din oferta Auchan, dar și o selecție de haine pre-purtate pentru femei, bărbați și copii.

Lanțul MONIQUE INVESTMENT este deținut de compania Monique Investment și este partener cu Auchan și pentru magazinele din Timișoara, Oradea, Pitești și Sibiu. „O nouă viață by Auchan” are un succes real în rândul românilor care au început din ce în ce mai mult să abordeze astfel de alegeri în privința pieselor vestimentare.

În ultimele 7 luni în shop-urile în cauză deschise în incinta hipermarket-urilor Auchan au fost comercializate mai bine de 90.000 de obiecte vestimentare. Bluzele de damă și rochiile se află în topul celor mai bine vândute articole din rețea. Auchan România are 33 de hipermarket-uri, o rețea de 89 de magazine de proximitate MyAuchan din care 80 în stațiile Petrom și 5 supermarket-uri Auchan.

Unde poți să găsești magazine second-hand în București?

SH-urile sunt opțiunea multor bucureșteni care aleg să nu mai investească atât de mulți bani în haine. Desigur că este nevoie de timp să cauți printre produse nenumărate și să știi unde poți să le găsești pe cele mai frumoase. Ai mai jos o listă cu locuri unde să mergi:

Zone unde găsești mai multe magazine:

Mihai Bravu 47-49 (zona Dimitrov)

Piata Iancului (iesirea de la metrou)

Baldovin Parcalabul 14

Piata Sfantul Gheorghe

Maria Social (Maria Rosetti colt cu Alexandru Donici)

Stefan Cel Mare (langa Belaggio)

Iuliu Maniu 59

Armata Poporului (iesirea de la metrou)

Piata Gorjului

Aleea Diham

Magazine renumite:

Quatro Torriani Vintage

Magazin de Haine Second Hand

Resale Shop

Opshop Vintage Second Hand

Consignația 7 Vintage Shop

Anda Second Hand

Second Hand Fantezi

Humana Second Hand

SH Dobrogeanul

Monda SH