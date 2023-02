Produsele care costă sub 5 lei apar în magazinele Lidl România de luni. Va fi bătaie pe ele

Lidl și-a obișnuit clienții cu adevărate promoții în fiecare săptămână. Care sunt produsele care costă sub 5 lei și apar în magazinele Lidl România începând de luni, 13 februarie 2023. Va fi bătaie pe ele.

Promoție „Totul sub 5 lei” la Lidl. Ce scoate retailerul german la vânzare

Începând de luni, Lidl România derulează în magazinele sale promoția „Totul sub 5 lei”.

Așa după cum sună promoția, retailerul german va scoate la vânzare produse alimentare care au prețul sub 5 lei. Tot în această promoție, clienții vor avea la dispoziție chiar și câteva produse nealimentare.

Mușchi file, preț redus cu 23%

Așadar, clienții Lidl pot găsi începând de luni în magazine Mușchi file crud-uscat de la Cămara Noastră, feliat, la 100 de grame, cu un preț de 4,99 de lei. Prețul vechi al acestui produs era de 6,49 de lei.

Parizer feliat, preț redus cu 27%

Un alt produs alimentar cu care probabil Lidl va fi pe placul clienților săi, începând de luni, va fi parizerul feliat Baroni. Țipla de 100 de grame va avea prețul de 3,99, prețul în afara promoției fiind de 5,49 de lei. Parizerul este disponibil în 3 variante: pasăre / porc / porc și ardei.

Crenvurști cu 28% mai ieftini

Crenvurștii Pikok va fi începând de luni în magazinele Lidl cu prețul de 4,99 de lei. Țipla de crenvurști are 200 de grame, iar producătorul susține că produs conține 93% pulpă de porc.

Fasole bătută la preț mai mic cu 23%

Lidl va pune în vânzare la orice produs 5 lei și fasole bătută. Aceasta este marca Chef Select, are 250 de grame și costă 3,99 de lei, prețul în afara promoției fiind de 5,19 lei.

Lapte cu 30% mai ieftin

Cea mai mare reducere de preț, de 30%, va fi începând de luni la Laptele UHT cu 3,5% grăsime. Acesta este de la Pilos, iar prețul lui în cadrul promoției va fi de 4,99 de lei. Prețul normal al acestui produs este de 5,69 de lei.

Ce alimente mai are Lidl în promoția „Totul sub 5 lei”

În promoția „Totul sub 5 lei” se va mai găsi începând de luni în magazinele Lidl: brânză proaspătă de vaci, lapte bătut, chipsuri copate ondulate, precum și Hering în sos de roșii.

Produsele nealimentare din promoția Lidl

Ca și produse nealimentare, începând de luni, Lidl pune în vânzare sun promoția „Totul sub 5 lei” odorizante cu fitil, de cameră și gel de duș.

Odorizantul cu fitil, pentru cameră W5 costă 4,99 și este disponibil în variantele: Relaxing Harmony / Lavender Garden / Tropical Fruits / Pine Wood / Boat Trip.

Nu în ultimul rând, Lidl pune în vânzare Gel de Duș de la Cien. Produsul este disponibil în 3 variante: mentă și lime / magnolie / portocale. Gelul de duș din promoția „Totul sub 5 lei” are un preț de 3,99 de lei și are 500 de ml.